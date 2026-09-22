El migrante venezolano tiroteado por un agente del ICE denuncia que no le han sacado la bala

En las imágenes se ve al hombre tendido en el suelo y esposado mientras espera la llegada de una ambulancia

El hombre asegura que todavía tiene una bala alojada en el cuerpo y que no le han prestado atención médica

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Unas nuevas imágenes y un mensaje grabado desde el centro de detención han reavivado la polémica sobre el inmigrante venezolano tiroteado por agentes del ICE en Texas. Su abogada ha difundido la grabación realizada al propio detenido, en la que asegura que todavía tiene una bala alojada en el cuerpo y denuncia que no ha recibido la atención médica que necesita.

También han trascendido imágenes de los instantes posteriores al disparo. En ellas se ve al hombre, identificado como Wilber Rafael Garces Perez, tendido en el suelo y esposado mientras espera la llegada de una ambulancia, después de haber recibido el impacto de uno de los agentes. La defensa cuestiona así la atención recibida por el detenido tras el incidente.

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El suceso

El ICE, servicio de inmigración estadounidense, ha vuelto a protagonizar la polémica por este violento incidente Austin, Texas, donde un agente ha herido gravemente a un migrante venezolano, que trabajaba como repartidor. El tiroteo ocurrió este pasado domingo por la tarde en el norte de la ciudad, cuando un agente de ICE que conducía una furgoneta negra, embistió el coche en el que iba Garcés, antes de abordarlo, según ha informado Mike Siegel, concejal de Austin, que acudió a la calle donde ocurrió todo.

El agente de ICE se bajó de la furgoneta y disparó hacia el automóvil de la víctima, que ya se había detenido en medio de la calle, detrás del cordón policial que impedía el paso. Un testigo ha relatado a la CNN que escuchó los disparos desde un negocio de la zona y se acercó para ver qué había sucedido y vio a Garcés en el asiento del conductor. “Le hablé al muchacho, le dije si estaba bien y me dijo: ‘Me tiraron por la espalda’. Se veía cansado, "que estaba sufriendo”.

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El hombre fue trasladado del hospital. Una fuente policial, por su parte ha confirmado que Perez es un inmigrante indocumentado de Venezuela, que tenía una orden definitiva de deportación.

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EL alcalde de Austin, Kirk Watson, y el concejal Siegel, pidieron una investigación transparente sobre lo ocurrido y expresaron preocupación ante la posibilidad de que el agente federal involucrado, cuya identidad todavía se desconoce, abandone Texas. “Mi principal preocupación es que al sospechoso de este crimen se le impida la salida del estado”, indicó Siegel.