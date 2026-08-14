Claudia Barraso 14 AGO 2026 - 19:28h.

El equipo de Donald Trump plantea introducir los guantes de descargas eléctricas entre los agentes del ICE

Muere un tercer migrante en un centro de detención del ICE en Nueva Jersey, en EEUU

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) vuelve a estar en el centro de la polémica al planear invertir más de 20 millones de dólares en una herramienta de trabajo que se trata de “dispositivos conductivos de distracción y desescalada.

Esos dispositivos se denominan ‘G.L.O.V.E’ o ‘Emisor de Voltaje de Salida Baja Generado’, que han sido utilizados en los últimos años en algunas cárceles y departamentos de policía, pero su seguridad para la persona a la que se intenta inmovilizar es lo que ha generado la polémica, especialmente ante el cuerpo de seguridad que ya suma más de varias muertes a sus espaldas.

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Según ha confirmado el medio ‘El Mundo’, aparentemente, parecen guantes de patrulla normales, hasta que el agente que los lleva presiona un botón para activar su modo eléctrico y que, bajo el contacto directo sobre la piel, puede producir un voltaje que causa dolor logrando inmovilizar en segundos a la víctima.

Tom Homan, ‘zar de la frontera de la Casa Blanca’ ha confirmado que estos guantes ayudarán a los agentes a acabar las confrontaciones sin recurrir a la fuerza además de ofrecer otra opción menos letal, similar a las pistolas Taser o el gas pimienta y que serán usados en situaciones potencialmente violentas en las calles y en los centros de detención.

Una muerte más a manos del ICE

Sin embargo, ha asegurado que la agencia está aún trabajando en los protocolos de entrenamiento y otras cuestiones normativas. Este plan ha sido criticado por los funcionarios demócratas defensores de los derechos civiles y expertos en el uso de la fuerza, calificando de innecesario y cruel esta nueva herramienta de control.

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Un hombre de nacionalidad guatemalteca, identificado como José Chajón-Raxón, ha muerto en un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado estadounidense de Nueva Jersey, la tercera muerte de estas características por complicaciones médicas.

Chajón-Raxón había sido detenido por agentes del ICE y trasladado al centro de Delaney Hall a mediados de julio de acuerdo con un comunicado emitido el miércoles por el Departamento de Seguridad Nacional y recogido por el diario 'The New York Times'.

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El centro --propiedad de Geo Group, una empresa privada de servicios penitenciarios que opera múltiples centros de detención en todo el país-- ha sido objeto de críticas por parte de defensores de Derechos Humanos tras la muerte bajo custodia del ICE de un hombre salvadoreño identificado como Edwin López-Cornejo y otro haitiano llamado, Jean Wilson Brutus.