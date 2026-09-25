Más líderes tecnológicos y millonarios en la cena de gala de Trump a Xi Jinping que políticos

Dori Toribio 25 SEP 2026 - 16:52h.

El presidente de Estados Unidos trata con alfombra roja al líder chino, lo que molesta al Congreso americano.

Donald Trump exhibe su mejor cara ante el presidente de China, Xi Jinping en su visita de Estados a EEUU: elogios, regalos y aplausos

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Dos modelos opuestos, condenados a entenderse. "Relación sana" pedía Xi Jinping y una "coexistencia en paz". Para Donald Trump la relación entre los dos países nunca había sido mejor, olvidada ya la guerra de aranceles. La cena de gala, el regalo del águila calva representativa de EEUU, los detalles, han sido numerosos por parte de Donald Trump hacia el líder chino. La puesta en escena es evidente, Trump quiere impresionar a Xi Jinping, pero la rivalidad está ahí. Temas como inteligencia artificial y Taiwan están encima de la mesa. Y por ahora, no ha habido acuerdos.

Lo que ya ha conseguido el líder chino sin tanta ampulosidad ha sido ser tratado como una superpotencia, como un igual, y esto no ha gustado en el Congreso de EEUU. No gusta que se trate de esa forma a un líder que respeta escasamente la democracia y los derechos humanos y que no deja de ser el rival de las próximas décadas para asumir la supremacúia mundial.

De la importancia del acuerdo da fe que en las primeras filas de la cena de gala ofrecida en honor del líder chino se encontraban líderes tecnológicos y multimillonarios, más que políticos.

Elon Musk, CEO de Tesla y la persona más rica del mundo, Jensen Huang de Nvidia, Tim Cook, presidente de Apple, y Lisa Su, CEO de AMD, fueron fotografiados en la mesa de Trump y Xi, en el centro de la celebración. Entre los invitados también figuraban Jeff Bezos, fundador de Amazon; Sam Altman y Greg Brockman de OpenAI; Mark Zuckerberg de Meta; Satya Nadella, CEO de Microsoft; Sergey Brin y Sundar Pichai de Alphabet; y Michael Dell de Dell Technologies.

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Trump lamentó no poder acoger a mucha más gente al faltar al menos un año para que esté listo su gran proyecto: el Salón de Baile e incluso invitó a sus invitados a echar un vistazo a las obras.

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Trump no tardó en mostrar a Xi Jinping el retrato de ambos que ha colgado en la Casa Blanca. Una muestra, le dice, del gran respeto que tiene por él. En la visita guiada no faltó uno de los rincones favoritos del anfitrión. La foto de Joe Biden en la galería de presidentes en la que no aparece el rostro del demócrata, sino la máquina que utilizaba para firmar algunas leyes.

En medio de su discurso, hizo destapar el obsequió reservado al presidente chino: una estatua de un águila calva, el símbolo de los Estados Unidos.

Xi Jimping había anunciado anteriormente sus regalos: la invitación a cien mil estudiantes estadounidenses a visitar China y la cesión temporal de dos osos pandas al zoo de Atlanta.

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Trump ve "muy productiva" su reunión con Xi en Washington y augura "cosas extraordinarias"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descrito como "muy productiva" la reunión de este viernes en Washington con su homólogo chino, Xi Jinping, y ha augurado "cosas extraordinarias" tras una visita de Estado de dos días centrada en retomar la comunicación entre las dos administraciones. "Una reunión muy productiva con el presidente Xi, tanto para Estados Unidos como para China. Van a suceder cosas extraordinarias", ha asegurado en sus redes sociales.

El inquilino de la Casa Blanca ha celebrado en el mismo mensaje que al presidente chino "parecía que le gustaba referirse a lo que se denomina, de forma errónea e imprecisa, 'inteligencia artificial', con un nombre mucho más preciso e importante: 'superinteligencia'". "¡Eso sí que es 'súper'!", ha manifestado tras unas conversaciones centradas, entre otros aspectos, en la carrera de Washington y Pekín por liderar el desarrollo de esta tecnología.

La visita de Xi a Washington se ha caracterizado por la solemnidad, incluyendo revista militar, sobrevuelo y cena de Estado, si bien no han trascendido avances sustanciales a la hora de abordar los principales puntos de fricción entre los dos países a excepción de la tregua comercial que debería expirar en noviembre y que Estados Unidos ha propuesto prorrogar hasta el 10 de enero, sin que China se haya manifestado hasta el momento estar de acuerdo.