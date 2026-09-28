Polonia activa aviones de combate por un ataque de un dron ruso a dos kilómetros de su frontera

El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha confirmado el impacto, aunque "no ha habido violación del espacio aéreo polaco".

La ‘zona gris’ de Rusia eleva la preocupación en Europa ante el riesgo de nuevos sabotajes y ataques con drones

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Un dron ruso Geran 5 de propulsión a reacción ha impactado a unos dos kilómetros del paso fronterizo de Yahodin, cerca de Dorohusk, en la frontera entre Ucrania y Rusia, lo que ha provocado la movilización de aviones de combate polacos.

El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha confirmado el impacto, aunque "no ha habido violación del espacio aéreo polaco". "Nuestros sistemas de defensa aérea y aviones estaban listos para intervenir", ha añadido.

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Los aviones de combate finalmente "regresaron a sus bases" y las defensas antiaéreas volvieron al estado de "observación" tras el fin de la alerta, ha explicado el ministro.

Un portavoz de las Fuerzas Armadas polacas, el teniente coronel Jacek Goryszewski, ha explicado a la emisora Polskie Radio que ha habido varios ataques de drones contra Ucrania, por lo que se alertó al Gobierno y éste a su vez avisó a la población de la zona pertinente.

Las sirenas de aviso se activaron en varias localidades y ciudades de la región polaca de Lublin y los residentes recibieron avisos de alerta en sus teléfonos móviles. La alarma fue retirada más de 30 minutos después-..