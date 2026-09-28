El perfil de Belén López, la pareja de Josep Juanpere: pertenece a una conocida familia empresarial de Málaga

Gonzalo Barquilla 28 SEP 2026 - 18:42h.

Belén López Granados, detenida por la muerte de Josep Juanpere, pertenece a una familia empresarial de Málaga

El cuerpo del arquitecto Josep Juanpere presentaba lesiones cervicales: las sospechas sobre su pareja

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Belén López Granados, la mujer que mantenía una relación sentimental con Josep Juanpere y que ha sido detenida por su presunta implicación en la muerte del arquitecto en Baqueira, pertenece a una conocida familia empresarial de Málaga.

La mujer fue detenida el pasado 23 de septiembre en Madrid y pasó a disposición judicial, según han confirmado los Mossos d'Esquadra a la web de 'Informativos Telecinco'.

El 25 de septiembre, el juzgado de Vielha acordó para ella prisión provisional eludible bajo fianza de 80.000 euros por un presunto delito de homicidio. López Granados abonó la cantidad y quedó en libertad provisional, con el pasaporte retirado y la prohibición de salir de España.

Vinculada a una conocida familia empresarial de la Costa del Sol

Belén López Granados, de 65 años, forma parte de una familia con intereses empresariales en la Costa del Sol y relacionada con Finca Cortesín, un complejo hotelero y residencial de lujo situado en Casares, en Málaga.

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La relación de la familia López Granados con Finca Cortesín aparece documentada desde hace años, según ha comprobado este medio y recogen fuentes como 'El Economista'. Además, un reportaje publicado por 'Vanitatis' en 2015 señalaba a la familia como titular de la sociedad propietaria del complejo, que reúne un hotel de lujo, villas, un campo de golf, restaurantes y otros servicios. La familia ha estado vinculada también a otros negocios en la Costa del Sol.

En los últimos días, los investigadores de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra han practicado diligencias en Málaga en el marco de las pesquisas sobre la muerte de Juanpere, según ha informado 'La Vanguardia'. La mujer detenida no tiene relación con el sector de las telecomunicaciones, pese a la coincidencia de nombre y apellidos con otra profesional de ese ámbito.

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Dos años de relación con Josep Juanpere

Belén López Granados y Josep Juanpere i Miret mantenían una relación sentimental desde hacía aproximadamente dos años cuando el arquitecto murió el 26 de diciembre de 2025 en su vivienda de Baqueira, en Lleida. La pareja no convivía habitualmente y mantenía residencias separadas. Semanas antes del fallecimiento, según diversas fuentes, ambos habían viajado juntos a Asia acompañados por otra pareja.

Juanpere, de 72 años, estaba divorciado y tenía un hijo. La pareja pasó las Navidades de 2025 en Baqueira junto al sobrino de Josep y, durante la cena de Nochebuena, el arquitecto comenzó a encontrarse mal y sufrió vómitos. Por ello, fue trasladado al Hospital de Vielha, donde permaneció varias horas en observación antes de recibir el alta.

Según las informaciones publicadas sobre la investigación, tras aquel episodio Juanpere regresó a la zona de Baqueira y volvió a encontrarse mal el 26 de diciembre. Ese día murió en su vivienda, donde se encontraba también López Granados. La investigación posterior se centró en reconstruir qué ocurrió entre la indisposición del arquitecto, su paso por el hospital y las horas previas a su fallecimiento.

Del supuesto infarto a las nuevas pistas sobre la muerte de Juanpere

La primera autopsia no detectó inicialmente signos externos de violencia y apuntó a un posible infarto como causa del fallecimiento. Sin embargo, durante el examen forense se detectaron lesiones internas en la zona cervical, lo que llevó a los investigadores a valorar si Juanpere pudo haber sido estrangulado, informa 'La Voz de Galicia'. La investigación debe determinar ahora el origen de esas lesiones. Durante la indisposición de Nochebuena, el arquitecto habría sufrido un desvanecimiento y se habría golpeado la cabeza contra un radiador, hasta el punto de necesitar dos puntos de sutura, lo que abre también la incógnita sobre el origen de las lesiones cervicales.

Durante los últimos días ha trascendido que Álex, el sobrino de Juanpere, se interesó por su estado tras regresar del hospital a su vivienda. Al no obtener respuesta, decidió utilizar sus llaves para entrar y encontró el cadáver de su tío (en un principio pensó que estaba dormido). López Granados estaba en el interior de la vivienda. Al parecer, estaba practicando yoga. Álex, que fue quien alertó a los servicios de emergencias, afirma que la empresaria repitió que su tío había "tomado veneno" antes de que trataran de reanimarlo. La investigación deberá determinar si existió algún tipo de intoxicación y si se pudo cometer un delito de homicidio o de homicidio imprudente.

Otra incógnita es por qué la mujer no alertó al 112. En un principio se sostiene que pasó numerosas horas junto al cuerpo del arquitecto sin llamar a una ambulancia. A ello se suma una información de este lunes recogida por 'El Debate', que indica que los investigadores revisan el contenido del teléfono de la empresaria y una supuesta visita, un mes después del fallecimiento, a una exorcista tras haber asegurado que se sentía "endemoniada". Estos extremos forman parte de las informaciones difundidas sobre la investigación y deberán ser contrastados en el procedimiento judicial. La mujer de 65 años, detenida nueve meses después de la muerte del arquitecto, permanece en libertad a la espera de que avancen las pesquisas.