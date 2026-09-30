Al menos seis personas pierden la vida en un accidente de helicóptero: uno de ellos era un conocido empresario

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Seis personas han muerto al estrellarse el helicóptero en el que viajaban al sureste de la capital de Zimbabue, Harare, ha indicado este miércoles el ministro de Información del país africano, Nick Mangwana.

"El Gobierno desea confirmar que se ha producido un accidente de helicóptero en el que se han visto implicados un destacado empresario, otros tres pasajeros y dos pilotos", ha señalado en sus redes sociales, apuntando a que "no ha habido supervivientes" del siniestro.

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Los nombres de las víctimas no han sido hasta el momento anunciados, a la espera de que la Policía culmine el proceso de identificación de los cuerpos, ha agregado el ministro, antes de trasladar el "más sentido pésame" del Ejecutivo a sus familiares "en estos momentos tan difíciles"

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El comunicado del Gobierno

“El Gobierno confirma el accidente mortal de helicóptero en el que se vieron involucrados un destacado empresario, otros tres pasajeros que viajaban con él y los dos pilotos. La información actual indica que no hubo supervivientes. La Policía de la República de Zimbaue confirmará los nombres de las víctimas durante las próximas horas y desde el Gobierno trasladamos nuestras condolencias y oraciones a las víctimas, sus familias y amigos en estos difíciles momentos.

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Por su parte, el portavoz de la policía, Paul Nyathi, ha declarado que se estaban realizando esfuerzos para identificar a las personas que viajaban a bordo: “Sufrieron quemaduras porque hubo un incendio. Estamos tratando de identificar a las personas. En este momento, los equipos de emergencia se encuentran en el lugar y pronto podremos brindar más información”.

La emisora estatal ‘ZBC News’ informó que entre los fallecidos se encontraban el empresario ‘Chivayo y su esposo Lucy Muteke’, un hombre de 43 años que en Zimabue es muy destacado por sus negocios y por su relación con algunos líderes políticos.