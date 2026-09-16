La presentadora de la cadena confirmó durante la emisión en vivo que el helicóptero había caído, costándole la vida al piloto, a la periodista y a una persona que se encontraba en tierra

El accidente ocurría mientras los equipos de noticias cubrían desde el aire el choque de una camioneta contra un autobús, en el que murieron dos personas y seis resultaron heridas

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Un doble accidente ocurrido este martes en Los Ángeles, California, ha dejado, en total, cinco fallecidos y seis personas heridas. Un helicóptero de noticias locales de la cadena 'NBC' se estrelló y salió en llamas mientras sus reporteros cubrían un accidente de tráfico, en el que también había víctimas.

El piloto del helicóptero, que viajaba junto a una reportera de la cadena, perdió el control del vehículo aéreo y terminó estrellándose cerca de un gran almacén en Chatsworth, según informa 'Los Ángeles Times'.

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Desde plató, la cadena informaba del trágico suceso

El piloto y la fotoperiodista murieron en el acto mientras que el tercer fallecido se encontraba junto al edificio comercial, explica este mismo medio citando al capitán Branden Silverman, portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Además, una persona tuvo que ser trasladadas al hospital.

El accidente ocurría mientras los equipos de noticias cubrían desde el aire el choque de un camión contra la parte central de un autobús municipal, en el que murieron dos personas y seis resultaron heridas.

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La presentadora de NBC4 Los Ángeles, Colleen Williams, confirmó durante la emisión en vivo que el helicóptero había caído a aproximadamente 2,4 kilómetros del lugar del accidente, minutos después de informar de que la conexión con su equipo se había perdido.

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"Vamos a tomarnos un par de minutos para pensar en eso, procesarlo", dijo visiblemente afectada desde plató. Posteriormente. la NBC confirmó que el helicóptero era el NewsChopper4, operado por Angel City Air y utilizado por NBCLA y Telemundo 52.