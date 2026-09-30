Netanyahu habla de atentado yihadista en el avión de FlyDubai, que descendió 5.500 metros

Esperanza Calvo 30 SEP 2026 - 22:01h.

El presunto terrorista es de Omán, un país sin relaciones diplomáticas con Israel.

El vídeo del vuelo de FlyDubai con destino a Israel que muestra el caos tras el apuñalamiento entre los pilotos

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"Hemos controlado a los terroristas. Quien me esté escuchando, necesitamos ayuda". Es el mensaje de socorro desde el vuelo de la compañía Fly Dubai. Tras minutos de terror, el copiloto del avión era detenido tras intentar asesinar en pleno vuelo al piloto cuando se dirigían hacia Tel Aviv.

El presunto terrorista es de Omán, un país sin relaciones diplomáticas con Israel. Según las autoridades israelíes, las aerolineas extranjeras no pueden asignar esa ruta a pilotos de países sin relaciones diplomáticas con Israel. Ahora investigan cómo pudo operar ese vuelo.

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Su intención era, según Israel, estrellar el aparato con más de 170 pasajeros a bordo, que vivieron una auténtica pesadilla. Netanyahu afirma que los pasajeros y la tripulación han frustrado un atentado yihadista.

No solo eso. Netanyahu ha recibido al pasajero israelí que ayudó a reducir al presunto atacante, a su llegada al aeropuerto internacional de Ben Gurion, donde les ha examinado un equipo del servicio nacional de ambulancias israelí, Magen David Adom (MDA). "Vi al terrorista en los controles, entre los dos asientos (...) Lo agarré, lo inmovilicé y lo saqué afuera (de la cabina). Agarré los controles y empecé a tirar de ellos. El avión empezó a estabilizarse un poco, y entonces el piloto me dijo que él tomaría el control a partir de ese momento", ha relatado el hombre identificado como Yaniv.

Dos minutos de miedo y terror

La crónica del miedo duró dos eternos minutos. El avión entra en caída libre, más de la mitad de la altura a la que volaba. Nada menos que 5.500 metros que rompieron el timón de dirección. A bordo, 174 personas, entre ellas 27 niños, en pánico. La mayoría son israelíes, algunos de habla hispana que gritan que se quieren bajar. Al mismo tiempo, en la cabina, un piloto está en el suelo ensangrentado. Está herido. El copiloto ha intentado apuñalarlo y estrellar el avión. Tras la pelea, el tercer piloto consiguió estabilizar el avión y hacerlo aterrizar.

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India confirma que el piloto herido se encuentra "estable"

El piloto herido ha sido identificado como Smit Machchhar, de nacionalidad india, al que Netanyahu ha deseado una "pronta y completa" recuperación y elogiado por "su extraordinaria valentía".

"A pesar de haber sido apuñalado y de sufrir heridas graves, se defendió, opuso resistencia, abrió la puerta de la cabina y permitió que los pasajeros y la tripulación redujeran al agresor, evitando así una catástrofe aérea. Salvó la vida de 174 personas, entre ellas ciudadanos israelíes y de otras nacionalidades", ha agregado el dirigente.

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El Ministerio de Exteriores indio ha confirmado que Machchhar se encuentra "en condición estable" y sigue recibiendo atención médica en el hospital de Tabuk donde fue ingresado, mientras la Embajada de India en Riad y el Consulado en Yeda siguen el estado de salud del "valiente piloto".

"Esperamos que se recupere de sus lesiones lo antes posible. Estamos en contacto con su familia y les aseguramos que continuaremos siguiendo su salud con las autoridades saudíes y extendiendo toda la asistencia posible para su bienestar", ha agregado la cartera diplomática.

Las autoridades emiratíes investigan el "incidente de seguridad"

La Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos ha indicado, por su parte, que sus equipos continúan investigando junto a las autoridades pertinentes lo que ha calificado de "incidente de seguridad" que sufrió el vuelo con destino a Tel Aviv. Asimismo, ha informado de que varios miembros de la tripulación han resultado heridos a causa de los movimientos de la aeronave durante el suceso, por lo que a su llegada al aeropuerto de Tabuk fueron trasladados a un hospital saudí para recibir atención médica.

En un comunicado difundido por la agencia de noticias emiratí WAM, ha insistido en su petición de "no difundir información no oficial ni anticiparse a las conclusiones de la investigación" cuyos resultados harán públicos.

La aerolínea Fly Dubai confirma el altercado y suspende vuelos con Israel

La aerolínea Fly Dubai ha anunciado la suspensión de todos sus vuelos que tengan Israel como origen o destino "mientras continúa la investigación", insistiendo así en que se trata de una medida "temporal" que permitirá a las autoridades trabajar y "esclarecer" las circunstancias del suceso.

"Estamos plenamente comprometidos a apoyar la investigación en curso y a mantener los más altos estándares de seguridad en toda nuestra red. Mantenemos una estrecha coordinación con las autoridades gubernamentales, los organismos reguladores y las partes interesadas del aeropuerto, y revisaremos la suspensión a medida que dispongamos de más información", ha agregado, antes de trasladar sus disculpas a los pasajeros que se hayan visto afectados por esta suspensión y asegurar que les brindarán vuelos alternativos "siempre que sea posible".

"En esta fase inicial, se desconocen las causas y los motivos subyacentes de este suceso, los cuales son objeto de una investigación formal. Instamos a todas las partes a abstenerse de realizar especulaciones prematuras mientras las autoridades recopilan los hechos", ha solicitado el portavoz de la empresa, que ha incidido en que la prioridad de la aerolínea es "garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de todos los pasajeros y miembros de la tripulación afectados".