Claudia Barraso 01 OCT 2026 - 18:25h.

Al menos 15 niños fueron encontrado en un apartamento de Marietta, Georgia, en condiciones "deplorables": hay tres detenidos

La 'casa de los horrores' de los padres que habrían matado a su bebé en Tarragona: tres niñas conviviendo con pulgas, basura y animales muertos

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Al menos 15 niños han sido encontrados en un apartamento de dos habitaciones en “condiciones deplorables” según explicaban las autoridades de Marietta, Georgia, que descubrieron el verdadero horror que estaban sufriendo esos menores cada día de sus vidas.

Los pequeños, entre uno y 17 años, vivían en este piso, con nueve camas y sin apenas comida. Las autoridades han relatado a ‘People’, que encontraron apenas un tarro de crema de cacahuete y una caja de fideos crudos. En los baños, no había ni siquiera papel higiénico y dudan que lo haya habido alguna vez. Además, encontraron una manta con moho colgada en uno de los dormitorios.

Una vecina de la zona confesaba para el medio ‘ABC 24’ que a veces veía salir a algunos niños, pero “nunca hablaban, ni siquiera te miraban a los ojos. Por lo que pude ver, parecían desnutridos”. La Policía recibió un aviso el pasado 24 de septiembre de que algo estaba ocurriendo en esa casa. Ese mismo día inspeccionaron la vivienda y arrestaron a tres adultos, acusados de delitos graves de crueldad infantil, en primer y segundo grado y de posesión de marihuana.

Los menores tuvieron que recibir asistencia médica

Por el momento, las autoridades no han confirmado más información sobre el caso y si los detenidos tenían alguna relación parental con los menores que se encontraban en la vivienda. Aunque, después de la detención de los acusados, todos ellos han sido puestos a salvo y recibieron atención médica, ya que la mayoría presentaba un grave cuadro de desnutrición y deshidratación.

Sobre los detenidos, no han indicado su identidad y si estaban siendo buscados por las autoridades previamente. Por el momento, continúan arrestados a la espera de que se celebre el juicio y se resuelva el caso del grave maltrato infantil.