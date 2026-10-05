La flamante diputada ha reconocido que no todos los resultados de las generales han sido favorables

Elecciones en Brasil: Bolsonaro se impone al actual mandatario Lula da Silva, pero volverán a enfrentarse en la segunda vuelta

Compartir







La diputada por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) Erika Hilton se ha convertido en la mujer más votada en la historia democrática de Brasil tras las elecciones generales que se han celebrado este domingo, en las que más de 1.650 cargos estaban en juego, entre ellos el de presidente, con Flávio Bolsonaro poniéndose en cabeza para la segunda vuelta del 25 de octubre.

Hilton, cuyo nombre real es Erika Santos Silva, ha logrado más de 1,5 millones de votos para, revalidando así su escaño en la Cámara de Diputados por el estado de Sao Paulo. La marca electoral de este domingo supera a la de poco más de un millón de votos que obtuvo en 2018 la también diputada del PSOL Joice Hasselmann.

PUEDE INTERESARTE El líder ultraderechista británico Nigel Farage dimite de su escaño y fuerza elecciones

"Peleamos en política por un Congreso más plural, más diverso", señala la diputada

La flamante diputada ha reconocido que no todos los resultados de las generales han sido favorables y ha remarcado la necesidad de mirar más allá de las necesidad y problemas a los que se enfrenta el movimiento LGBT. "Cuando estamos en política no solo peleamos por o para nosotros, sino por un proyecto de Brasil", ha dicho.

"Peleamos en política por un Congreso más plural, más diverso, más representativo. Nos hubiera gustado ganar el gobierno estatal y estamos en una disputa estrecha por la Presidencia de la república", ha expresado tras conocerse los resultados que colocan a Flávio con el 47% de los votos, por delante del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a dos puntos por detrás.

PUEDE INTERESARTE Quién es Conde Cubo de Basura, el único rival que desafía al ultraderechista Nigel Farage en Reino Unido

Fue la primera mujer transgénero negra en llegar al Congreso

Hilton ha considerado "inimaginable" este escenario en el que un "bandido" como Flávio, "el peor hijo de Bolsonaro", inmerso en numerosos "escándalos" y "horrores", se ha impuesto por el momento al presidente Lula, de quien ha mencionado algunas de sus iniciativas y programas de ayudas públicas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Fue la primera mujer transgénero negra en llegar al Congreso, así como la primera en ser elegida concejal en Sao Paulo en las municipales de 2020. Se ha centrado en defender los derechos y libertades de la comunidad LGBT, aunque ha sido parte importante en otras iniciativas como la reducción de la jornada laboral.