La mayoría de las muertes han sido a causa del desprendimiento de árboles

Se espera que se disipe en las próximas horas aunque aún sigue provocando fuertes vientos e inundaciones

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Al menos cuatro personas han perdido la vida este sábado en el sureste de Estados Unidos a causa del huracán 'Isaías', el cual empieza a perder intensidad y se espera que se disipe en las próximas horas aunque aún sigue provocando fuertes vientos e inundaciones en estados como Alabama y Florida.

Según han informado las autoridades locales, dos de las víctimas han fallecido en el estado de Alabama y otras dos en Florida, la mayoría siendo a causa del desprendimiento de árboles.

Decenas de evacuados

Asimismo, decenas de miles de personas han evacuado la región y más de 450.000 ciudadanos se encuentran sin electricidad en toda la zona. La tormenta está barriendo a su vez amplias zonas del sureste norteamericano, trayendo consigo fuertes lluvias y vientos extremos.

Según ha informado el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), los efectos podrían sentirse no solo en Florida y Alabama, sino también en los estados de Georgia, Misisipi y Tennessee, entre otros. A nivel local, hay posibilidad de que haya deslizamientos de tierra y tornados peligrosos.

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'Isaías' tocó tierra en Florida el viernes con vientos de hasta 165 kilómetros por hora, por lo que se había declarado el estado de emergencia en varios estados como medida de precaución.

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La formación de 'Isaías' en el mes de octubre marca la fecha de inicio más tardía para el primer huracán del Atlántico en 121 años, fenómeno atribuido por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) a un intenso patrón de El Niño.