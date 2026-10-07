Meteorólogos de la AEMET ante un posible huracán caribeño en el mediterráneo

La situación se produce en un momento de inestabilidad en zonas del litoral y temperaturas del mar especialmente elevadas para la época del año

Los científicos hablan de un fenómeno con características tropicales que parecen empezar a ser recurrentes en nuestra geografía

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Las fuertes tormentas que han azotado Cataluña estos últimos días han dejado importantes acumulados en distintos puntos de la comunidad, que se ha mantenido en alerta ante la llegada de un posible huracán caribeño al mar Mediterráneo y que ha sorprendido incluso a los meteorólogos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La situación se produce en un momento de inestabilidad en zonas del litoral y temperaturas del mar especialmente elevadas para la época del año, pues se han llegado a registrar valores superiores a los 26 grados este otoño.

Aunque no ha llegado a huracán, el fenómeno ha dejado lluvias torrenciales de récord

Los científicos hablan de un grupo de tormentas que evolucionaron a más y que remite a fenómenos propios de otras latitudes. "Su formación tiene ciertas características tropicales", explica José Ángel Núñez, jefe de climatología de la Aemet Comunidad Valenciana.

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A pesar de no haber tenido ni su fuerza ni su intensidad, tampoco han necesitado nacer en una borrasca previa para desarrollarse. "Es lo que llamamos el proceso de ciclogénesis tropical", explica Juan Jesús González, meteorólogo investigador de la Aemet.

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Se trata de un fenómeno que, aunque no ha llegado a convertirse en ciclón o huracán, ha dejado lluvias de récord en Barcelona e importantes daños en Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Los meteorólogos advierten de unas condiciones que parecen empezar a ser recurrentes en nuestra geografía, algo que les puede suponer "problemas a la hora de predecir este tipo de fenómenos porque tienen una componente y una dinámica diferente", explican.