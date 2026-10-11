La operación del papa León XIV tendrá lugar en el Hospital Policlínico Gemelli

León XIV será operado del nódulo en el pulmón en el Hospital Policlínico Gemelli: los detalles del apartamento papal donde se alojará

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El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha precisado que la operación del papa León XIV -sobre un nódulo en el pulmón- está prevista "para los primeros días de la semana que viene" y que el tiempo de ingreso hospitalario posoperatorio es de "alrededor de una semana", ha explicado en respuesta a preguntas de periodistas.

La operación tendrá lugar en el Hospital Policlínico Gemelli, según ha adelantado el portal de noticias del Vaticano, 'Vatican News'. Este hospital, que el Papa Juan Pablo II llegó a llamar 'Vaticano número tres', tiene una estrecha relación con los pontífices, que disponen de un "apartamento papal" de 200 metros cuadrados en la décima planta, acondicionado con un dormitorio principal, una sala de estar, un baño adaptado y una capilla privada.

Este hospital de Roma cobró especial relevancia cuando en 1981 atendió a Juan Pablo II tras el atentado sufrido en la Plaza de San Pedro. Los médicos del Gemelli operaron al entonces Pontífice durante seis horas, logrando extraerle una bala del abdomen. Juan Pablo II fue el primer Papa en ser tratado en este centro y fue hospitalizado allí en diez ocasiones.

"Siguiendo sus consejos, he decidido operarme para extraerlo", dice el pontífice

El papa León XIV ha anunciado la noticia este domingo tras el tradicional rezo del Ángelus. "Recientemente, durante unos controles, los médicos me encontraron un módulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy temprana y bien localizado", ha explicado el Pontífice ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro del Vaticano.

Según ha afirmado el pontífice, los médicos que le han atendido han considerado conveniente intervenir. "Siguiendo sus consejos, he decidido operarme para extraerlo", ha añadido. Asimismo, ha agradecido a todos los fieles "su cercanía espiritual". "Me encomiendo a vuestras oraciones", ha concluido el Papa.