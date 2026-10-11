El papa León XIV anuncia que se someterá a una operación para extirparle un nódulo en un pulmón

La intervención ya se ha programado en los próximos días, según el pontífice

Así ha sido la llegada del papa León XIV a Francia: su agenda para la visita de los próximos cuatro días

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El papa León XIV anunció, durante el transcurso del Ángelus dominical, que los médicos han localizado un nódulo en su pulmón y que será sometido a una intervención quirúrgica para extraerlo, según informa 'La Cope'.

"Hace poco, durante unos controles, los médicos me han encontrado un nódulo en el pulmón. Se ha localizado en una fase muy inicial y bien localizado. Los médicos consideran oportuno intervenir, y siguiendo su consejo he decidido operarme para quitarlo. La intervención ya se ha programado en los próximos días. Os agradezco vuestra cercanía espiritual y me encomiendo a vuestra oración", fueron las palabras del Pontífice desde el Palacio Apostólico del Vaticano.

"Os agradezco vuestra cercanía espiritual", dice el pontífice

León XIV explicó que los médicos que lo han tratado "consideran oportuno intervenir" y, siguiendo sus consejos, ha decidido "operarse para extirpar" el nódulo "en los próximos días".

"Os agradezco vuestra cercanía espiritual y me encomiendo a vuestra oración. Gracias y buen domingo", dijo el pontífice visiblemente tranquilo a los fieles que le escuchaban en la Plaza de San Pedro.

León XIV acaba de cumplir 71 años, el pasado 14 de septiembre, y fue elegido papa el 8 de mayo de 2025, el primer estadounidense de la historia.

En su agenda más próxima está programado un viaje apostólico, del 6 al 17 de noviembre, a Uruguay, Argentina y Perú, país este último del que posee la nacionalidad por sus muchos años como misionero y obispo.