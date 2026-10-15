La viuda de Charlie Kirk recuerda su historia de amor en el día en que habría cumplido 33 años y promete seguir celebrándolo siempre

La bala que mató a Charlie Kirk no coincidiría de forma concluyente con el rifle de Tyler Robinson

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Erika Kirk ha recordado a su marido, Charlie Kirk, en el día en que habría cumplido 33 años con un mensaje en el que repasa el amor que compartieron y promete mantener vivo su recuerdo. La viuda del activista conservador publicó el miércoles 14 de octubre una dedicatoria personal acompañada de un vídeo de la pareja en momentos de su vida cotidiana, desde una cena juntos hasta partidas de baloncesto y juegos con un balón de fútbol americano.

"Doy gracias a Dios por tu vida", escribió Erika, que recordó los años que su marido pasó en la Tierra y la oportunidad de compartirlos con él. Charlie Kirk murió el 10 de septiembre de 2025, a los 31 años, tras recibir un disparo durante un acto con estudiantes en la Universidad del Valle de Utah, en Estados Unidos. Más de un año después de su muerte, el proceso judicial contra el hombre acusado del asesinato continúa abierto.

Una dedicatoria marcada por los recuerdos de su vida en pareja

Las imágenes compartidas por Erika muestran una faceta íntima de su relación, alejada de los escenarios y los actos políticos que marcaron la trayectoria pública de Charlie Kirk. En una de las grabaciones, ambos se lanzan un balón de fútbol americano; en otras, comparten una cena o juegan al baloncesto. Son escenas de su vida juntos que la viuda ha recuperado para conmemorar una fecha que ahora afronta sin su marido.

En su mensaje, Erika también ha puesto el foco en la capacidad de Charlie para convertir los momentos más sencillos en experiencias especiales. "Siempre encontrabas la forma de hacer que incluso los momentos más cotidianos de la vida parecieran un atisbo del cielo", escribió. A continuación, expresó su intención de seguir homenajeándolo: "Por eso, y por mucho más, seguiré celebrándote siempre".

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La dedicatoria concluyó con una referencia al helado favorito de su marido, de chocolate con menta, y una despedida cargada de afecto. "Ni siquiera puedo imaginar cuántas bolas de helado estarás tomando en el cielo, ahora que las calorías no cuentan allí, pero aquí abajo seguiremos guardándote una. Feliz cumpleaños, cariño", añadió. Erika también agradeció a Dios el amor que vivió junto al activista, al que describió como un amor único en su vida.

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Charlie Kirk fue asesinado durante un acto universitario

Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA, una organización conservadora dedicada a difundir sus ideas entre los jóvenes, murió el 10 de septiembre de 2025 durante un encuentro con estudiantes en la Universidad del Valle de Utah. Tenía 31 años. Su asesinato conmocionó al movimiento conservador estadounidense y provocó numerosas reacciones, entre ellas la de Donald Trump y otros representantes políticos.

Tyler Robinson, acusado del crimen, se ha declarado inocente de los siete cargos que se le imputan, incluido el de asesinato con agravantes, que puede acarrear la pena de muerte. El caso continúa en los tribunales de Utah, donde la defensa ha vuelto a solicitar que se prohíba el acceso de cámaras a la sala durante las próximas actuaciones judiciales. Sus abogados han sostenido esta semana que la cobertura mediática puede perjudicar el derecho de Robinson a un juicio justo y han advertido de que la difusión de información sobre los costes de su defensa podría alimentar percepciones negativas sobre el acusado.

El recuerdo de Charlie Kirk también llegó desde la Casa Blanca con motivo de su cumpleaños. La institución publicó en la red social X una fotografía de Donald Trump junto a Erika Kirk y un mensaje en el que honraba la memoria del activista como "padre, esposo, mártir cristiano y titán del movimiento conservador".