Europa Press 15 OCT 2026 - 09:57h.

Durante un mitin de campaña celebrado en el estado de Arizona, Donald Trump se ha referido a las bajas sufridas por la cúpula militar y política iraní

También ha cargado con dureza contra las filtraciones a los medios de comunicación sobre detalles operativos y horarios de ataques militares de las fuerzas de Estados Unidos

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ironizado sobre la falta de la cúpula de mando de Irán tras las recientes operaciones militares internacionales y ha afirmado que las personas que filtran información confidencial sobre operaciones militares a los medios de comunicación deberían "ser fusiladas".

Durante un mitin de campaña celebrado en el estado de Arizona previo a las elecciones de medio mandato previstas para el próximo 3 de noviembre, el mandatario estadounidense ha asegurado que Irán ha eliminado tantos niveles de liderazgo en el país que ya "nadie quiere ser presidente de la República Islámica" y bromeando con que tal vez Washington ha llegado "demasiado lejos" porque ya no sabe "con quién hay que negociar".

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Trump se ha referido a las bajas sufridas por la cúpula militar y política iraní. "Sus líderes de primer nivel han desaparecido. Eligieron un segundo nivel y también han desaparecido. Eligieron un tercer nivel y la mitad ya no están. Me hicieron prometer que no eliminaría a más y se lo prometí, pero ahora nadie quiere ser presidente de la República Islámica de Irán", ha manifestado.

Trump se refiere a los filtradores como "escoria de la tierra"

El inquilino de la Casa Blanca también ha cargado con dureza contra las filtraciones a los medios de comunicación sobre detalles operativos y horarios de ataques militares de las fuerzas estadounidenses, calificando a los filtradores como "la escoria de la tierra" y sugiriendo que deberían ser ejecutados. "En los viejos tiempos solíamos disparar a los filtradores. Cuando filtran la hora a la que vas a atacar a un país por motivos defensivos para evitar que obtengan un arma nuclear, deberían ser tratados de forma muy dura", ha aseverado.

En referencia a esto, Trump ha explicado que canceló una operación militar contra Irán tras descubrir que la hora exacta del ataque había sido filtrada a medios de comunicación, entre ellos, el periódico 'The New York Times' y la televisión 'CNN'. Según ha relatado ante sus simpatizantes, tras consultar con su mando militar, decidió abortar la misión en el último momento. "Llamé al general y le dije: 'General, eso no es bueno, ¿verdad?'", a lo que este respondió que, aunque la filtración era negativa, podían "hacerlo de todos modos". Según ha expuesto, después de aplazar dos días la operación, la ejecutó a la misma hora que había trascendido, confiando en que Irán no esperara que repitiera el horario filtrado.

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En el plano estratégico, el presidente estadounidense ha defendido las acciones en la región al asegurar que las fuerzas navales de Estados Unidos han tomado el "control total" del estrecho de Ormuz mediante lo que ha definido como una "muro de acero". Además, ha afirmado que, a pesar del repunte en los precios del crudo derivado del conflicto internacional, su Administración trabaja para reducirlos de forma acelerada garantizando al mismo tiempo que Teherán no tenga "ninguna oportunidad de obtener un arma nuclear".

Por su parte, el Gobierno iraní respondió el martes a las advertencias de Washington asegurando que está preparado "para todos los escenarios" en caso de que se reanude una ofensiva militar a gran escala por parte de Estados Unidos e Israel. Además, desde Teherán se calificó de "inadecuada" la respuesta de la Casa Blanca a las condiciones planteadas para restablecer la navegación comercial y desbloquear el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.