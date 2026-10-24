En una nueva jornada de movilizaciones se han producido de nuevo disturbios

Más de 200 personas han sido identificadas solo en la capital y 63 personas han sido arrestadas

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ItaliaEste sábado miles de personas han salido a la calle para protestar en ciudades como Roma, Milán, Turín, Nápoles, Bari o Palermo en una nueva jornada de movilizaciones en las que se han producido de nuevo disturbios, como el pasado fin de semana, convocados por el conocido como Movimiento 17 de Octubre.

Uno de los principales focos de conflicto ha sido Turín, donde los manifestantes han intentando reiteradamente romper el cordón policial. Mientras, en Roma, se han producido momentos de tensión en la zona del Coliseo.

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"Italia fuera de la guerra"

En esa zona del centro de la capital italiana ha terminado la manifestación celebrada bajo el lema "Italia fuera de la guerra" convocada por el Eje Antiimperialista, una marcha que ha transcurrido sin incidentes. Cientos de jóvenes participan en la marcha coreando consignas contra la policía y el Gobierno.

Más de 200 personas han sido identificadas solo en la capital y 63 personas han sido arrestadas y llevadas a comisaría por posesión de material que se ajustaba a las instrucciones operativas policiales.

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En Turín a última hora de la tarde los manifestantes han intentado avanzar primero hacia vía Pietro Micca y luego hacia vía Garibaldi, encontrándose en ambos casos con bloqueos. Algunos llegaron a la plaza de la catedral intentando sortear los bloqueos y dirigirse al centro de la ciudad, que estaba custodiado por un fuerte dispositivo policial.

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Los agentes han cargado para dispersar a los manifestantes, que han lanzado objetos como botellas de vidrio, piedras y palos. Poco antes, habían intentado abrirse paso a la fuerza a través del bloqueo policial cuando la marcha se dirigía desde la plaza del Castillo hacia la vía Po.

Un total de 302 personas han sido identificadas en Turín, de las cuales 57 tenían antecedentes penales. Seis están acusadas de por posesión de objetos ofensivos o por falsedad en sus declaraciones.

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En Milán, ciudad bajo estricta vigilancia, una marcha espontánea comenzó en el barrio de Cairoli cuando alrededor de un centenar de manifestantes pacíficos, entre ellos jóvenes y estudiantes, corearon consignas antigubernamentales y repitieron el lema "Todos somos antifascistas".

La marcha fue bloqueada por la policía cerca del Piccolo Teatro. "Déjennos pasar", exigían los manifestantes, entre ellos familias con niños. "Todos somos antifascistas", "No a las armas" o "Dinero para la sanidad", han las consignas más repetidas entre banderas palestinas y de la paz.

En Bolonia ha habido momentos de tensión y los manifestantes han arrojado piedras y petardos a la policía, que ha respondido con una carga para impedir que la marcha llegara a la estación central de la ciudad.