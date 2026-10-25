Trump ha criticado la "corrupción" del Partido Demócrata y ha adelantado sus planes para la guerra en Irán y Ucrania

La Casa Blanca afirma que Melania Trump ha negociado un alto el fuego entre Rusia y Ucrania en la ciudad de Oleshki

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acudido este sábado al condado de Palm Beach, en el estado sureño de Florida, para votar anticipadamente en las elecciones de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre, acompañado de la Primera Dama, Melania Trump.

Antes de subirse al avión rumbo al estado de Georgia para apoyar las candidaturas de los representantes republicanos Mike Collins y Rick Jackson, Trump ha atendido a la prensa después de votar de manera anticipada, una técnica que él mismo había criticado en las últimas semanas. Allí, ha criticado la "corrupción" del Partido Demócrata y ha adelantado sus planes para la guerra en Irán y Ucrania.

Trump insiste en un acuerdo pero no se fía de Teherán

Ante las preguntas de los periodistas sobre si sopesa la posibilidad de un nuevo ataque contra Teherán, el inquilino de la Casa Blanca ha ironizado apelando directamente al periodista, al que le ha respondido: "¿De verdad crees que te lo contaría a ti?

Trump no ha descartado dicha posibilidad, al igual que no ha dejado fuera de la mesa un posible acuerdo. "Quieren llegar a un acuerdo, pero el problema es, ¿lo mantendrán?", ha matizado.

Elegios a la figura de Melania

En cuanto a Ucrania, el presidente estadounidense ha agradecido la labor de su esposa, la Primera Dama Melania Trump, quien ha medidado en las últimas horas con éxito un alto al fuego en la región ucraniana de Oleshki, para facilitar una evacuación.

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"Creo que ahora mismo lo está haciendo mejor que los profesionales", ha aseverado.

Así las cosas, Trump ha vuelto a mostrar su anhelo de completar un alto al fuego permanente entre Kiev y Moscú lo antes posible, para "hacer negocios (con ambas naciones) al terminar la guerra".

"Nos gustaría volver a una vida en la que Rusia y Ucrania lleguen a un acuerdo, y entonces podríamos hacer negocios con ambos... Haremos negocios con Ucrania y con Rusia después de que termine esta guerra, supongo", ha clarificado.