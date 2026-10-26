Donald Trump ha justificado su rechazo a recibir inmigrantes noruegos, prefiriendo ciudadanos de Dinamarca, basándose en la decisión del Comité Noruego del Nobel

El enfado del presidente radica en su afirmación de haber "resuelto ocho guerras" y tener "dos más en camino", citando mediaciones entre Azerbaiyán y Armenia, o entre India y Pakistán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado Noruega como "país de mierda" mostrando su profundo enfado por no haber sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz, reconocimiento que el comité ha entregado a la jurista sudafricana Navanethem Pillay.

Durante un mitin celebrado en Port Huron, en Míchigan, Estados Unidos, previo a las elecciones de medio mandato que se celebrarán el próximo 3 de noviembre, Trump ha justificado su rechazo a recibir inmigrantes noruegos, prefiriendo ciudadanos de Dinamarca, basándose exclusivamente en la decisión del Comité Noruego del Nobel.

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"No quiero a nadie de Noruega. No quiero tener nada que ver con Noruega (...) Francamente, Noruega apesta. Se ha convertido en un país de mierda, en realidad", ha espetado el mandatario ante sus seguidores.

Donald Trump considera que el premio debería ser suyo

El enfado de Trump radica en su afirmación de haber "resuelto ocho guerras" y tener "dos más en camino", citando mediaciones entre Azerbaiyán y Armenia, o entre India y Pakistán, conflictos que asegura haber frenado salvando "al menos 30 millones de vidas". El mandatario también ha vuelto a reprochar que su predecesor, Barack Obama, recibiera el galardón a las pocas semanas de llegar a la Casa Blanca en 2009 sin saber "por qué lo consiguió".

Por otro lado, Trump ha presumido del gesto de la opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien, según relató el mandatario estadounidense, le entregó su propia medalla tras asegurar que Trump "ha puesto fin a muchas guerras y se merece el Premio Nobel de la Paz más que cualquier otra persona".

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El día que se anunció que el galardón lo recibiría Pillay, el político amplió en sus redes sociales esta lista de presuntos logros internacionales, atribuyéndose la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, la liberación de todos los rehenes israelíes en manos del Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás, y el freno al programa nuclear de Irán.

"A pesar de todo esto, se ha concedido el Premio Nobel a una persona liberal que trabaja en Naciones Unidas y de la que nadie ha oído hablar jamás", criticó Trump en referencia a Pillay. A su juicio, el prestigioso galardón "ha quedado desacreditado para siempre por un puñado de ideólogos radicales que son antidemocráticos y enemigos de la civilización".