Nicki Minaj ha viajado este domingo en el avión presidencial de Estados Unidos junto a Donald Trump para acompañar al presidente a un mitin de campaña en Michigan

La rapera ha pasado de criticar al presidente durante su primer mandato a convertirse en una de las artistas que más abiertamente lo apoyan

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Nicki Minaj ha viajado este domingo en el avión presidencial de Estados Unidos, el Air Force One, junto a Donald Trump. La rapera ha acompañado al presidente a un mitin de campaña en Michigan, donde el mandatario ha elogiado el "culo precioso" de la artista.

En un video publicado en X por el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, la rapera aparece ensalzando las políticas de Trump desde el interior del avión presidencial. "Creo que hemos encontrado a la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca", se lee en la publicación, a la que Minaj ha respondido con un emoji de risa.

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Las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre decidirán el control del Congreso estadounidense. Por ello, en el mitin que se celebró en Port Huron, Trump ha buscado impulsar la candidatura de Mike Rogers, quien se enfrenta al demócrata Abdul El-Sayed en una ajustada contienda por el Senado.

Aunque la artista no subió al escenario junto a Trump, el presidente la ha mencionado durante su discurso, donde ha elogiado su "culo precioso". "Ponte de pie, es difícil no verlo", dijo el mandatario.

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De criticar sus políticas a declararse "fan" de Donald Trump

Minaj, que cuenta con una fiel legión de seguidores conocidos como "Barbz", pasó de criticar a Trump durante su primer mandato a convertirse en una de las artistas que más abiertamente lo apoyan, hasta declararse "fan número uno", con participaciones en varios eventos del Gobierno junto a miembros de su gabinete.

En 2018, la rapera reveló que llegó a Estados Unidos de manera irregular cuando tenía cinco años, al criticar la política de separación de familias migrantes aplicada durante el primer mandato del republicano.

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En enero de este año, aseguró haber recibido gratuitamente una "tarjeta dorada" de Trump, vinculada a un polémico programa que ofrece una vía para obtener la residencia permanente a extranjeros que aporten un millón de dólares al Gobierno estadounidense.

Sin embargo, funcionarios aclararon al diario 'The New York Times' que la tarjeta entregada a Minaj era un recuerdo y que la rapera ya tenía la residencia permanente desde hacía unas dos décadas, por lo que podía solicitar la ciudadanía, cuyo trámite dijo estar completando.