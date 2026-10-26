Los mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional aclaran en la Audiencia Nacional el "rifirrafe" que mantuvieron en plana invasión de Ceuta

La hija del exdirector del FBI, James Comey, alegó que la destitución se debió a motivos personales.

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Un juez de Estados Unidos ha ordenado este lunes la restitución en su cargo de Maurene Comey, fiscal del distrito sur de Nueva York cesada en julio del pasado año sin que trascendiera ningún motivo, mientras que la magistrada apuntó a una decisión del presidente Donald Trump por razones personales en tanto que es hija del exdirector del FBI, James Comey.

El juez de distrito Jesse Furman ha ordenado a las autoridades estadounidenses readmitir a la fiscal Comey, al considerar que fue "despedida ilegalmente", ya que la medida adoptada por el Departamento de Justicia --en ese momento encabezado por Pam Bondi-- violó la separación de poderes prevista en la Constitución, así como su derecho al debido proceso y sus derechos legales en virtud de la Quinta Enmienda.

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En particular, ha decretado "la reincorporación de Comey con carácter retroactivo y el pago de los salarios atrasados desde la fecha de su despido hasta el 20 de diciembre de 2025", fecha en la que esta comenzó un nuevo empleo.

El magistrado ha tomado esta decisión en un fallo en el que apunta a que la afirmación de los demandados --la Administración Trump-- de que el presidente puede despedir a los fiscales de carrera y según el cual "el Artículo impide al Congreso regular la destitución de los fiscales federales adjuntos" supone "alterar el propio equilibrio establecido por el sistema constitucional de esta nación".

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El dictamen llega más de un año después de que Comey presentara una denuncia en septiembre de 2025, alegando que el Gobierno estadounidense "no había dado ninguna explicación legítima" para su despido tras casi una década de servicio, y que tras su destitución lo que había era una "venganza, bien conocida y de larga data, del presidente Donald Trump contra James Comey, a quien destituyó como director del FBI en 2017". Comey fue cesado por Trump durante su primer mandato y acusado de falso testimonio y obstrucción al Congreso

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Como fiscal, Comey ha trabajado en varios casos de gran repercusión mediática, incluido el proceso en 2019 contra el delincuente sexual convicto y amigo de Trump, Jeffrey Epstein, y la que fuera pareja de este, Ghislaine Maxwell.