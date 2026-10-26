El agente de la Guardia Civil declara en la Audiencia Nacional todos los detalles de lo ocurrido el día de la invasión

Los mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional aclaran en la Audiencia Nacional el "rifirrafe" que mantuvieron en plana invasión de Ceuta

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Durante las investigaciones sobre las responsabilidades de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta del pasado 30 de julio, un alto mando de la Guardia Civil ha revelado a la jueza que la noche antes de la entrada masiva irregular en Ceuta vio seis embarcaciones marroquíes. El alto cargo ha señalado que los agentes de Marruecos "estaban de brazos caídos" y un inspector de la policía ha afirmado que facilitaban el paso hacia la ciudad autónoma.

El teniente coronel de la Guardia Civil, jefe de operaciones de la Comandancia de Ceuta ha declarado este lunes ante la jueza María Tardón sobre los hechos ocurridos y ha revelado que la noche de antes vio seis barcos marroquíes, que eran dos patrulleros, dos interceptores y dos menores. Sin embargo, ha precisado que era difícil saber si estaban en aguas jurisdiccionales. Sin embargo, ha dicho que le llamó la atención que "precisamente un día de niebla hubiera seis barcos de la Armada de Marruecos".

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Por otra parte, el inspector jefe de la Policía Nacional en la ciudad autónoma también ha testificado este lunes y ha corroborado que vio embarcaciones que parecían de la Armada de Marruecos, aunque no ha aclarado la distancia ni si eso ocurrió antes o durante la entrada.

Durante las declaraciones, ambos han señalado a Marruecos por su actitud pasiva en la entrada de inmigrantes y han señalado que solo tenían "una actitud activa" respecto a los subsaharianos que intentaban entrar desde el país magrebí pero, en cambio, "pasiva con sus compatriotas".

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Marruecos tenía una actitud "pasiva con sus compatriotas"

Por otra parte, ambos han explicado que pese a la inactividad, otros agentes dirigían a las personas hacia el espigón desde la playa, porque los militares marroquíes no hacían más que derivar al agua, y es por eso que ellos tuvieron que sacar a gente del mar "para salvarles la vida", es decir, también hubo autoridades marroquíes dando órdenes.

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El guardia civil, ha asegurado en la misma línea que vio embarcaciones marroquíes recogiendo a gente durante la entrada que luego dejaban en la playa, pero pequeñas porque las mayores no sabe que hacían ya que eran demasiado grandes para llegar a la costa.

Por su parte, el policía ha señalado que los agentes marroquíes facilitaban el paso hacia Ceuta haciendo gestos para que avanzaran. Ha dejado claro que vio a personas dirigiendo "una cola muy larga" en Marruecos. Otras fuentes han añadido que "lo hacían tranquilamente".

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Ambos mandos fueron citados a testificar tras un oficio de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras-Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, y de un fotograma "por el que se identifican a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han sido testigos" de la entrada irregular.

Discrepancias en las responsabilidades

Sobre la entrada irregular de inmigrantes a España, el alto mando de la Guardia Civil ha declarado que "todas las decisiones" sobre la apertura o cierre de la puerta en la verja fueron suyas, y que las "asume plenamente", ya que no recibió órdenes ni del delegado del Gobierno ni de nadie más. Sin embargo, el policía ha denunciado la ausencia de instrucciones y planificación.

Las declaraciones dan cuenta de dos versiones operativas enfrentadas en plena crisis y, según el guardia, el "rifirrafe" entre ambos cuerpos en la frontera surgió después de que los policías nacionales tratasen de "parar el flujo" de migrantes, mientras que la Guardia Civil decidió reabrir "por el riesgo de tapón".

Por una parte, el guarda civil se negó a cerrar una puerta que "siempre está abierta", mientras que el policía insistió en hacerlo ante la riada de personas, pero que ante la "prohibición" del alto mando del instituto armado no lo hizo ya que, de producirse un tapón, se echarían a la playa y, de fallecer, sería su responsabilidad.

En relación a las previsiones de la entrada masiva de inmigrantes, el agente de la Guardia Civil ha manifestado que no tenían aviso de que hubiera entradas masivas para ese día y que las reuniones de coordinación previas a la entrada no eran por ese motivo hasta el punto de que "a él jamás le trasladaron que hubiera una convocatoria para entrar el día del trono".

El inspector de Policía por su parte ha explicado que sí se estaba produciendo un incremento de tres o cuatro veces lo registrado en años anteriores, pero que los días previos a la entrada masiva "había sido exponencial". También añadió durante su declaración que este año se ha producido un repunte de entrada de irregulares desde el mes de enero y no únicamente en verano.