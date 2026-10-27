Los primeros sondeos coincidiendo con el cierre de las urnas dejan un resultado de 52 escaños frente a los 50 de Netanyahu

Israel vota en unas elecciones clave para Benjamin Netanyahu después de tres años de guerras

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Los primeros sondeos han dado una leve ventaja a Gadi Eisenkot, con 52 escaños frente los 50 de Netanyahu aunque los resultados no muestran un claro vencedor de las elecciones israelíes. Las urnas ya están cerradas y los datos no son capaces de revelar ningún resultado primario antes de que se conozca quién será el gobernador de Israel.

Han sido unas elecciones que una elevada participación, tanto que ha llegado a generar cierto temor en Netanyahu que llegó a pedir que ampliaran el horario electoral, petición que fue rechazada por el Comité Central Electoral. La Comisión Electoral de Israel "no ve justificación" para prolongar el periodo de votación en las elecciones de este martes como han solicitado el partido Likud, del primer ministro Benjamin Netanyahu, y sus aliados.

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"Las circunstancias actuales no justifican una extensión", ha explicado la comisión en un comunicado durante un día que está registrando una participación histórica y llevado a Netanyahu a llamar a sus votantes a acudir en masa tras constatar que la población árabe-israelí, enemiga declarada del mandatario, está acudiendo en tromba a las urnas.

El bloque líder de las elecciones

El bloque encabezado por el partido Yashar del ex jefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot va liderando las elecciones de este martes en Israel por delante de la coalición encabezada por el Likud del primer ministro Benjamin Netanayhu, según proyecciones de los medios israelíes, aunque ninguno de ellos plantea todavía un ganador claro de los comicios.

En cualquier caso, ni el bloque de Eisenkot ni el de Netanyahu está en condiciones de alcanzar una mayoría de 61 escaños. Por sondeos: Kan 11, Canal 12 y Canal 13 dan a la coalición del ex jefe del Estado Mayor 53, 52 y 53 escaños, respectivamente. El bloque de Netanyahu, por su parte, habría conseguido 50 escaños, de acuerdo con las tres proyecciones.

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Por partidos, el Likud de Netanyahu es la formación individual más votada, con 25 posibles escaños, tres más que el Yashar de Eisenkot, de acuerdo con las proyecciones de estos tres medios. Los 25 posibles escaños del Likud representarían un acusado descenso frente a los 32 que ostenta ahora mismo en la Knesset, el Parlamento israelí.