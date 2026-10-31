Así lo ha informado el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB)

"Hemos recibido información de los americanos sobre la preparación de un atentado terrorista en Moscú", advierten

Compartir







MoscúEl Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) ha informado de que ha recibido información de las autoridades estadounidenses sobre los preparativos para perpetrar un "atentado terrorista" en Moscú.

"Hemos recibido información de los americanos sobre la preparación de un atentado terrorista en Moscú a través de un canal de socios. El departamento ha informado y se están adoptando las medidas apropiadas", ha explicado el FSB, citado por la agencia de noticias rusa TASS.

El acuerdo de Trump y Putin

Los presidentes estadounidense, Donald Trump, y ruso, Vladimir Putin, anunciaran a principios de mes un acuerdo para retomar los envíos de diésel al menos hasta abril de 2027 para descontento de Ucrania.

Con este controvertido acuerdo en vísperas de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, Trump pretende frenar el alza del precio del diésel, y con ello reducir la inflación, que ha venido afectando directamente a sectores clave entre su electorado como el del transporte, la agricultura y la ganadería.