Nvidia, comprometida por la infidelidad de su CEO: investigan un presunto caso de espionaje

Esperanza Calvo 09 NOV 2026 - 15:45h.

La investigación será supervisada por un comité de directores independientes con apoyo de asesores externos

Nvidia fabricará "íntegramente" en EEUU supercomputadoras IA por valor de 500.000 millones de dólares

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La televisión taiwanesa grababa la escena el año pasado en un restaurante de Taipei: Jensen Huang, consejero delegado de NVIDIA y octava fortuna del mundo, conversaba con Alice Huang, la mujer del vestido rosa. Comparten apellido, uno de los más comunes en China, pero no son familia.

Ahora sabemos que también han compartido una relación sentimental y que ella podría ser una espía. Según el New York Times, los servicios de inteligencia estadounidenses consideran que ella trabajaba para el gobierno chino.

La empresa ha abierto una investigación y su CEO enviaba ayer una carta a los empleados en la que reconocía haber sido infiel a su esposa, la también ingeniera Lori. Llevan 41 años casados, ella siempre estuvo a su lado: desde que NVIDIA era una pequeña empresa de chips para videojuegos hasta convertirse en el gigante mundial de la IA.

La repercusión de la infidelidad y el presunto espionaje en el mercado

Pero lo que realmente preocupa a los accionistas no es el lío de faldas si no el presunto espionaje industrial. La relación pudo dejar expuestos secretos tecnológicos claves para la seguridad nacional estadounidense y su competencia con Pekín.

Alice había trabajado como alta ejecutiva en Megaspeed, una empresa de centros de datos que compra chips de NVIDIA. Jensen Huang defiende flexibilizar las restricciones de su venta a China. Y asesora al presidente Trump en temas de ciencia y tecnología.

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Trump afirmó que no había hablado con él sobre esto y que solo sabía que era una buena persona, aunque añadió que nunca se sabe lo que está pasando. Pekín rechaza la acusación de espionaje, la califica de difamación. Los inversores no lo ven así y el escándalo ya castiga duramente a NVIDIA en los mercados.

"El consejo de administración de Nvidia ha dado comienzo a una investigación independiente en vista de las informaciones recientes sobre que su fundador y consejero delegado, Jensen Huang, ha sido objetivo de una operación extranjera de inteligencia", ha explicado la compañía en un comunicado.