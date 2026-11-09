Claudia Barraso 09 NOV 2026 - 15:32h.

La ministra fue parada por el grupo de mujeres en su segunda visita a Ceuta desde la crisis de migrantes

Localizan a un migrante en los ejes de un camión en Ceuta cuando iba a cruzar en un buque de pasajeros el Estrecho

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La situación en Ceuta sigue siendo desesperante pese a que las autoridades procedan al desalojo de los diferentes campamentos temporales que fueron montados con el objetivo de dar cobijo a los cientos de migrantes que llegaron hace meses.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha viajado hasta Ceuta para visitar la Comandancia General y el Acuartelamiento González-Tablas, donde a su llegada, la esperaban un grupo de mujeres que reivindicaba una mayor protección y seguridad para sus maridos militares.

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Con megáfonos y parando el autobús en el que viajaba la ministra, las mujeres han podido charlar con ella durante apenas unos minutos con el objetivo de que sus maridos consiguiesen una protección mayor ante lo que está ocurriendo durante meses en Ceuta.

Una de ellas ha pedido que el trabajo de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ejército se vean reconocidos como profesión de Riesgo, pero Robles, con el gesto serio y escuchando las suplicas de las vecinas ceutíes, ha querido trasladarle su solidaridad, aunque sin prometerles nada.

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El mensaje de Robles a las vecinas ceutíes

“Ojalá pudiéramos hacer más, pero quiero que sepan que desde el primer día, y se lo digo mirándola a los ojos, me siento solidaria con ustedes”, dice la política mientras la vecina le confiesa entre lágrimas lo mal que lo siguen pasando los ciudadanos de Ceuta ante la crítica situación. “Estoy con ustedes y me siento muy orgullosa de nuestros militares”, añadía Margarita Robles mientras trataba de consolar a la mujer.

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Mientras tanto, en Ceuta se ha llevado a cabo el segundo desalojo del campamento del puerto. A las seis de la mañana, las autoridades comenzaban a desmantelarlo. Los migrantes que se encontraban en su interior esperaban ser trasladados en autobús al Centro Temporal de Extranjeros donde, dependiendo de la situación, algunos regresan voluntariamente a su país o los que consiguen el derecho asilo.

Los que tienen permitido la instancia en el país serán realojados en otros campamentos para continuar con el proceso de permanencia en el país y los que no consiguen el permiso, esperan a ser expulsados del país.