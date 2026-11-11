Centenares de colegios norirlandeses vuelven a recibir falsas amenazas de bomba

Nuevas amenazas de bomba obligan a desviar más vuelos y alcanzan también a la radiotelevisión pública irlandesa, RTE, evacuada

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RomaDecenas de colegios de varias ciudades italianas fueron evacuados este miércoles tras recibir a primera hora de la mañana un correo electrónico anónimo con amenazas de bomba dirigido a sus directores, según informaron medios locales. La alarma se activó a primera hora de la mañana tras la recepción de un mensaje amenazante remitido a las direcciones oficiales de múltiples centros escolares.

A su vez, más de 300 centros escolares de Irlanda del Norte han recibido este miércoles amenazas de bomba que la Policía autonómica (PSNI) considera "falsas", si bien algunas escuelas han tenido que ser evacuadas.

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Las amenazas

Tras recibir las comunicaciones en Italia, los equipos directivos avisaron a las fuerzas de seguridad y aplicaron los protocolos de emergencia, lo que motivó la salida ordenada hacia los puntos de encuentro exteriores de miles de alumnos, docentes y personal laboral. Efectivos de las fuerzas de seguridad, junto a unidades caninas y artificieros, inspeccionaron aulas, pasillos y zonas comunes para verificar las instalaciones, sin que hasta el momento se haya hallado ningún artefacto, según las mismas fuentes.

Por su parte, la PSNI de Irlanda del Norte confirmó en un comunicado que investiga el contenido "amenazante" de correos electrónicos enviados a colegios de la provincia británica desde fuera del Reino Unido. "Nos tomamos muy en serio los incidentes de esta naturaleza y entendemos la preocupación que existe en la comunidad, en los centros educativos, así como entre los estudiantes y los padres», señaló el subcomisario jefe del cuerpo, Anthony McNally.

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El responsable policial indicó que las investigaciones siguen en marcha, pero que, "por el momento, el riesgo para la población es bajo". Diferentes centros educativos ya se vieron obligados a cerrar el pasado octubre después de que un correo electrónico indicara que había «un artefacto explosivo» en cientos de colegios de Irlanda del Norte, en una amenaza de bomba que resultó ser falsa. También la Policía de la República de Irlanda (Garda) informó hoy de que tiene «conocimiento de una comunicación genérica que se ha enviado a varios centros educativos» de este país.

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"La Garda considera que esta amenaza no es creíble y no está recomendando la evacuación de ningún centro educativo", agregó el cuerpo.

Las falsas amenazas de bomba

Entre las localidades afectadas figuran Roma, Milán, Nápoles y Bolonia, además de otras ciudades y provincias italianas. Se trata del segundo episodio masivo de estas características en lo que va de mes.

A comienzos de noviembre, una cadena similar de mensajes intimidatorios dirigida a más de 270 directores escolares provocó también la interrupción de las clases e inspecciones policiales en decenas de institutos de todo el territorio nacional. La policía mantiene abierta una investigación para rastrear el origen de las comunicaciones e identificar a los autores de estos envíos masivos.

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Investigan si todos estos episodios responden a una misma estrategia coordinada

Los nuevos avisos de bomba se producen en un contexto de creciente preocupación por las amenazas híbridas y los incidentes de seguridad registrados en Italia durante las últimas semanas.

Entre los más recientes destacan varias falsas alertas de bomba en vuelos comerciales, ciberataques contra sistemas de refrigeración de supermercados, una intrusión informática en la constructora del túnel estratégico del Brennero – que unirá Italia con Austria – y la difusión en la ‘dark web’ de datos personales del ministro de Exteriores, Antonio Tajani, y su familia.

Por este motivo, el Gobierno italiano ha reforzado la coordinación entre las fuerzas policiales, los servicios de inteligencia y la Agencia Nacional de Ciberseguridad para mejorar la detección y respuesta ante posibles amenazas. Las autoridades investigan si todos estos episodios responden a una misma estrategia coordinada para generar alarma social y socavar la confianza en las instituciones del país.