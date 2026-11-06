Nuevos vuelos están sufriendo desvíos y retrasos por la situación, que también llega a varios medios de comunicación con más falsos avisos de bomba

Amenazas de bomba en aviones, ciberataques a supermercados y bancos de sangre: ¿quién está detrás de estos sabotajes?

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La oleada de amenazas de bomba sigue creciendo al tiempo en que lo hace la preocupación en una Unión Europa donde el término ‘guerra híbrida’ ya aflora tras una sucesión de acontecimientos que han puesto jaque a múltiples sectores. Desde el aéreo, con avisos de artefactos explosivos a bordo que han obligado también este viernes a desviar distintos aeroplanos, hasta el comercial, con el hackeo reciente de los sistemas de refrigeración de varios supermercados, provocando pérdidas millonarias, o incluso el sanitario, tras un ciberataque en Francia que ha amenazado las reservas de tres bancos de sangre.

Junto a ello, además, hoy también se ha conocido que la radiotelevisión pública irlandesa, RTE, ha tenido que ser evacuada también tras una amenaza de bomba llegada mediante un correo electrónico. Además, la situación, según medios locales, se ha reproducido en otras empresas de comunicación del país, lo que hace temer que también esto se extienda igualmente en otros puntos de Europa.

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Nuevos vuelos desviados y más falsos avisos de bomba trascendiendo al espacio aéreo

Mientras la preocupación y la alarma sigue creciendo, a la treintena de vuelos afectados ayer hoy se han sumado nuevos casos en trayectos con origen o destino en Praga, Copenhague, Bucarest y Lisboa, entre otros, lo que nuevamente ha ocasionado situaciones de tensión, desvíos y retrasos.

La situación, no obstante, no está agitando solo al espacio aéreo, con una sucesión de falsos avisos y ataques operados sobre distintos sistemas que ya están ocasionando pérdidas millonarias.

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Ante todo ello, los expertos coinciden en que todo parece ya un acto coordinado decidido a agitar y desestabilizar la situación en el bloque comunitario. Por eso, paralelamente crecen las sospechas sobre quién podría estar detrás de todo, con las sospechas nuevamente apuntando hacia una dirección: posibles grupos prorrusos. Sin embargo, nadie ha concluido realmente dónde está el origen, mientras el Kremlin ya se ha apresurado a tildar de absurdas las acusaciones que dirigen lo ocurrido hacia una supuesta guerra híbrida desde Rusia.