Tras conocerse la relación de Jensen Huang con Alice Huang, las acciones de Nvidia se desplomaron en Bolsa

Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, dimite tras el escándalo de su relación con una espía y con otra ejecutiva de su empresa

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sentenciado que Tim Cook, consejero delegado de Apple hasta el pasado 1 de septiembre y actual presidente ejecutivo de la compañía, tiene que tomar el relevo de Jensen Huang como CEO de Nvidia.

La propuesta de Trump ha llegado tras la dimisión de Huang como consecuencia de varios escándalos sobre infidelidades del exCEO que han salido a la luz en los últimos días. "Ahora que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, quien ha hecho un trabajo fantástico, ha renunciado, solo hay un hombre para ocupar su lugar: Tim Cook de Apple. ¡Una leyenda reemplaza a una leyenda!", ha indicado el inquilino de la Casa Blanca en sus redes sociales.

La propuesta de Trump llega pocas horas después de la renuncia de Huang y después de que el propio mandatario defendiera al ahora exCEO de Nvidia asegurando que debería permanecer en su cargo al frente de la compañía, después de que se dieran a conocer las informaciones sobre que Huang había mantenido una relación extramatrimonial con una supuesta espía china.

"No he hablado con él sobre esto. Solo sé que es una buena persona, pero nunca se sabe lo que está pasando", sostuvo el presidente norteamericano a principios de semana ante los periodistas antes de regresar a Washington. Preguntado explícitamente sobre si Huang debería continuar en la dirección ejecutiva de la multinacional de semiconductores, Trump respondió afirmativamente: "Eso creo. Oh sí, claro".

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Varios escándalos y una fuerte caída en bolsa

El escándalo surgió tras conocerse que Jensen Huang estaba vinculado a Alice Huang, periodista y empresaria china que había estado bajo vigilancia de los servicios de inteligencia estadounidenses y de quien se sospechaba que podría estar vinculada a operaciones de inteligencia y espionaje del país asiático. Tan pronto como Jensen Huang admitió su vinculación a Alice Huang, las acciones de Nvidia encadenaron fuertes caídas en Bolsa. Posteriormente, se confirmó que Jensen Huang también mantenía una relación con Kimberly Powell, otra alta directiva de la empresa.

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Tras la dimisión de Jensen Huang, el mando de la compañía ha quedado temporalmente a cargo de la actual directora financiera de la empresa, Colette Kress, quien también forma parte del grupo de altos cargos más cercanos al exCEO de Nvidia.

Por otra parte, Tim Cook es quien lideró Apple durante 15 años y fue el sustituto de Steve Jobs al frente del fabricante de iPhone. Precisamente, Cook centró su estrategia en el teléfono inteligente como la principal interfaz entre las personas y el mundo digital. El pasado 20 de abril anunció su salida como consejero delegado de Apple dando paso a John Ternus que accedió al cargo en septiembre de este año.