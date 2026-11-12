La táctica definida como 'Honey Tramp' ha sido ampliamente utilizada por los servicios de inteligencia de EEUU y China para espiar a políticos

Nvidia valora el despido de su consejero Jensen Huang al conocerse que tenía otra amante, además de la espía china

Compartir







El caso en el que ha visto involucrado el fundador de Nvidia, Jensen Huang y una espía china, pagada por Beijing, es un clásico del espionaje y los servicios de inteligencia lo definen como trampa de miel. El del alto ejecutivo es uno más de los tantos casos similares realizados por agentes chinos y estadounidenses que tan aprendidos lo tienen que ambos estados prohíben a su personal cualquier relación romántica o sexual con ciudadanos de estos países.

Este concepto de trampa de miel ha vuelto a ponerse de actualidad tras conocerse el 'affair' de Jensen Huang y la empresaria china, según admitió el propio consejero de Nvidia, una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo. Los informes de inteligencia de Estados Unidos señalaron que la mujer podría estar vinculada a operaciones de inteligencia de Pekín, aprovechando su cercanía comercial y personal con el líder del fabricante de chips.

El romance, sin embargo, podría ser considerado una 'trampa de miel', un tipo de espionaje en la que un agente extranjero, en este caso la seductora empresaria china se infiltra en el círculo íntimo de una persona a través de su trabajo o en eventos sociales haciéndose pasar por empresarios, investigador, consultor, académico para ir poco a poco convertirse en una relación personal.

Los servicios de inteligencia llaman 'trampa de miel' al uso de la seducción para obtener información sensible, que es lo que habría la supuesta espía china, también conocida como Huang Le que se presentó como ejecutiva de Megaspeed, una empresa con sede en Singapur que, además, es cliente de Nvidia.

PUEDE INTERESARTE China califica de "invención" que la empresaria vinculada al director ejecutivo de Nvidia sea espía de Pekín

Algunas de estas operaciones, que son milimétricamente organizadas, se planifican a largo plazo y pueden ser de relaciones sentimentales breves, encuentros casuales, pero también de matrimonio e hijos con el fin de lograr su objetivo, que puede ser económico o conocer secretos militares.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Honey Tramp o trampa de miel, un clásico del espionaje mundial

Pero el término de 'honey tramp' en inglés, también puede referirse a la práctica de incitar a una relación sexual y/o amorosa para conseguir fotografías comprometedoras que luego se utilizan para chantajear al ejecutivo o político.

Estas estrategias de trampa de miel con agentes sexis sigue en activo. En Estados Unidos, la informante estadounidense Katrina Leung, fichada por el FBI sedujo al presidente de China, Yang Shangkun, después de dedicarse a organizar fiestas y cenas con funcionarios chinos, entre 1985 y 1990 visitantes en EEUU.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Leung recibió en pago millones de dólares, por sus servicios a la patria, pero el FBI ignoraba que la guapa agente también trabajaba para el Ministerio de Seguridad del Estado de China. Durante años mantuvo una relación sentimental con el agente que controlaba su actividad mientras pasaba a Pekín información confidencial de EEUU.