Colette Kress, actual vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia, asume el mando de manera temporal.

Seducción y espionaje: la "trampa de miel" para robar secretos millonarios en la que podría haber caído Jensen Huang

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Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, ha dimitido tras el escándalo de su relación con una espía y con otra ejecutiva de su empresa. A Jensen se le acumulan las amantes. El magnate primero habría tenido una relación sentimental con la presunta espía china. Pidió perdón, pero y ahora se ha conocido que también tenía otra relación con una alta directiva de su compañía de Nvidia, Kimberly Powell. Elon Musk, pese a todo, ya le ha ofrecido trabajo.

El romance entre Jensen Huang y esa supuesta espía del Gobierno chino puso al poderoso CEO de Nvidia en el centro del escándalo por temor a la filtración de secretos.

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Se trata de un tsunami en todo un gigante: la mayor empresa de chips de Inteligencia Artificial. Entretanto, se difunden nuevos detalles, como que la presunta espía estaría ahora en Pekín, o que fue su propio marido quien se la presentó al CEO de Nvidia.

Batacazo en bolsa

La empresa tecnológica ha perdido casi un tercio de su valor en poco más de un mes. Y eso que estamos hablando la compañçia más valiosa del mundo durante gran parte de los dos últimos años. Nvidia no es una empresa cualquiera en el universo tecnologíco, es motor que impulsa la inteligencia artificial, porque fabrica los chips más potentes que se usan para desarrollarla. Asi que es proveedor, pero también financiador de muchas empresas del sector. Y además, existe una identificación total de Nvidia con su máximo responsable.

Toda la organización de la empresa estaba constituida en torno a él, con medio centenar de ejecutivos que le reportaban directamente. Él había dicho que no creía en la planificación de las sucesiones y que esperaba estar al frente de la empresa tanto como pudiera. Y la realidad es que nadie hay con su perfil de visionario, estratega, vendedor, asesor presidencial.

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Colette Kress, actual vicepresidenta ejecutiva asume el mando de manera temporal.

La actual directora financiera, Colette Kress asume el mando de la compañía de manera temporal. Kress, quien se unió en 2013 procedente de Cisco y anteriormente trabajó en Microsoft, no es ingeniera y carece de los conocimientos técnicos de Huang, pero forma parte del círculo íntimo de cuatro ejecutivos que rodean a Huang.

"La fortaleza de Nvidia siempre ha residido en su gente, y junto con nuestro equipo directivo, me comprometo a seguir construyendo sobre la extraordinaria base que Jensen creó durante los últimos 33 años", ha indicado Kress, según un comunicado de la compañía.

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Nvidia buscar cerrar así la situación que arrinconaba a la compañía en los últimos días debido a la delicada tesitura en la que se encontraba Huang tras reconocer el pasado domingo que había mantenido una relación extramatrimonial con una empresaria que supuestamente trabajaría para los servicios de inteligencia chinos.