El sospechoso aún no había sido detenido.

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Un tiroteo a aproximadamente un kilómetro y medio de la Casa Blanca ha provocado al menos cinco heridos. El tiroteo tuvo lugar en el gimnasio Vida Fitness, cerca de Logan Circle, según declaró un portavoz del Departamento de Policía Metropolitana al periódico The Washington Sun.

La policía ha instado a la población a evitar el barrio de Logan Circle, una zona densamente poblada con numerosas viviendas y negocios, que suele estar muy concurrida las mañanas de los días laborables. Algunas calles fueron acordonadas y las escuelas cercanas fueron cerradas temporalmente.

Decenas de vehículos policiales y agentes con equipo táctico acudieron en masa a la zona. Agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos también fueron enviados al lugar para prestar asistencia.

El sospechoso aún no había sido detenido.