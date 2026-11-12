El presidente de Francia estaba a punto de darle la mano a su homólogo eslovaco pero aplazó el saludo para acercarse al guardia

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A veces el protocolo salta por los aires. Así ha ocurrido cuando un miembro de la guardia presidencial del Palacio de Gobierno, en Francia se desmayó junto al mandatario galo, Emmanuel Macron, quien esperaba la llegada de su homólogo de Eslovaquia, Peter Pellegrini, para una visita de Estado. El vídeo se viralizó rápidamente en redes sociales por la reacción de Macron.

Las imágenes muestran el momento en que el guardia comienza a tambalearse mientras Macron esperaba en la puerta del Palacio del Elíseo, en París a Pellegrini, que estaba a punto de subir por las escaleras. El uniformado pierde la estabilidad y cae para atrás golpeándose su espalda contra una de las columnas.

Emmanuel Macron se mostró sorprendido y preocupado por lo ocurrido, mientras varias personas se acercaron para auxiliar al integrante de la guardia. Se observa cómo el hombre es levantado del suelo y llevado en los brazos de dos miembros del personal francés.

Al final del video, también se ve en que el guardia es ayudado a levantarse del suelo y llevado hacia los servicios de emergencia médica.