Estados Unidos ordena suspender los despegues en todo el país por razones de seguridad
La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó este viernes detener el tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos
Un petrolero hunde un ferry con más de 129 personas a bordo en el río Misisipi
La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó este viernes detener el tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos del país debido a un problema de comunicación que afecta a los centros de control, según indicó el secretario de Transporte, Sean Duffy.
En elaboración