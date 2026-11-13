Estados Unidos ordena suspender los despegues en todo el país por razones de seguridad

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó este viernes detener el tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos

Un petrolero hunde un ferry con más de 129 personas a bordo en el río Misisipi

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La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó este viernes detener el tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos del país debido a un problema de comunicación que afecta a los centros de control, según indicó el secretario de Transporte, Sean Duffy.