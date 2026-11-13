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Internacional

Estados Unidos ordena suspender los despegues en todo el país por razones de seguridad

United Airlines
La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó este viernes detener el tráfico aéreo de salida en todos los aeropuerto. Europa Press
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La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó este viernes detener el tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos del país debido a un problema de comunicación que afecta a los centros de control, según indicó el secretario de Transporte, Sean Duffy.

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