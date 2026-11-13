Localizan un mechón de pelo de Airam Concepción, el joven que desapareció en La Palma hace casi nueves meses

Gonzalo Barquilla 13 NOV 2026 - 14:39h.

El análisis privado de un mechón hallado en La Palma arroja una coincidencia genética del 99,9% con la familia de Airam Concepción

"Tengo que ser su faro": la búsqueda de los padres de Airam Concepción Afonso

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La familia de Airam Concepción Afonso, el joven con autismo desaparecido en La Palma el pasado 16 de febrero, ha anunciado este viernes un nuevo hallazgo que ha reavivado sus esperanzas de encontrarlo con vida. Sus padres, Mercedes Afonso y Fran Concepción, han presentado durante una rueda de prensa celebrada en El Paso los resultados de un informe elaborado por un laboratorio privado que recoge una coincidencia genética del 99,9% con la familia en un mechón de pelo encontrado hace dos meses en la isla.

El cabello fue localizado el 13 de septiembre en el entorno de la Montaña de la Breña, durante una de las batidas que los familiares continúan realizando por distintos puntos de La Palma. Los progenitores han defendido que se trata de una "prueba inequívoca" de que Airam estaba vivo en septiembre y han asegurado que mantienen la convicción de que sigue con vida y escondido en algún lugar de la isla.

"Para nosotros es muy difícil estar aquí ahora y volver a exponernos", han reconocido al comienzo de su comparecencia, celebrada en un espacio habilitado por el Ayuntamiento de El Paso y con presencia de medios locales, como 'ElTime.es'. Casi nueve meses después de la desaparición, los progenitores han insistido en que su único objetivo desde el primer día es encontrar a su hijo "sano y salvo". El análisis privado, sin embargo, no permite determinar cuándo quedó el cabello en ese lugar ni confirmar por sí solo que el joven siga vivo.

El padre encontró el mechón durante una de las batidas en La Palma

El hallazgo se produjo mientras Fran Concepción recorría una de las zonas en las que la familia había recibido indicaciones sobre posibles avistamientos de Airam. Durante estos meses, los padres han seguido distintos testimonios de personas que aseguran haberlo visto y dos rastros detectados por perros. Su forma de proceder ha sido desplazarse hasta los puntos señalados y caminar por los alrededores en busca de cualquier indicio que pueda ayudar a localizarlo.

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En una de esas batidas, Fran encontró el mechón de pelo en unos caminos que descienden desde El Paso por la zona de San Isidro hasta las inmediaciones de la Montaña de la Breña. Como hace habitualmente cuando encuentra algún elemento que considera relevante, fotografió el cabello en el lugar antes de que la familia decidiera enviarlo a un laboratorio privado para someterlo a un análisis genético.

Los resultados que han dado a conocer este viernes recogen una coincidencia del 99,9% con la familia. Los padres consideran que el hallazgo permite dar un paso más en la búsqueda y sostienen que Airam se encontraba vivo cuando el mechón quedó depositado en esa zona. Sin embargo, no han trascendido los detalles técnicos del estudio que permitan precisar el alcance de esa coincidencia ni consta una validación independiente de los resultados por parte de los investigadores oficiales.

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Los padres mantienen que Airam se esconde tras sufrir un colapso autista

Mercedes Afonso y Fran Concepción llevan meses defendiendo que la desaparición de su hijo pudo producirse de forma voluntaria después de sufrir un episodio relacionado con su condición. Según su hipótesis, Airam habría entrado en un proceso de "colapso autista" que le habría llevado a evitar el contacto con otras personas, alejarse de su entorno y permanecer escondido.

Durante la rueda de prensa, los padres han insistido en que esta posibilidad no responde únicamente a una percepción familiar, sino que, según han explicado, cuentan con el respaldo del asesoramiento de especialistas y conocen casos documentados fuera de España de personas con autismo que han protagonizado situaciones similares.

Fran Concepción ha recorrido más de 1.000 kilómetros en sus labores de búsqueda, según han explicado, sin abandonar la esperanza de encontrar a su hijo. La familia considera que hasta ahora contaba con distintos indicios y posibles avistamientos, pero que el resultado del análisis del cabello supone un elemento nuevo. "Antes teníamos solo indicios y ahora tenemos una prueba inequívoca de que Airam en septiembre estaba vivo. Pensamos que si estaba vivo ahí es que sigue vivo ahora", han trasladado.

Los progenitores han vuelto a pedir la colaboración ciudadana para tratar de localizarlo. En anteriores llamamientos han advertido de la importancia de no acercarse bruscamente si alguien cree reconocerlo, ante la posibilidad de que pueda asustarse y volver a huir. Su recomendación es mantenerlo a la vista, tratar de obtener una fotografía y avisar inmediatamente a los servicios de emergencia o a la Guardia Civil.

Airam desapareció durante la celebración de Los Indianos

Airam tenía 20 años cuando desapareció el 16 de febrero de 2026, coincidiendo con la celebración de Los Indianos en Santa Cruz de La Palma. Las cámaras de seguridad lo captaron cuando bajaba de una guagua en la capital palmera. Posteriormente, la última señal conocida de su teléfono móvil se registró en el entorno de Los Cancajos, en el municipio de Breña Baja.

Durante las primeras semanas se organizaron distintos dispositivos de búsqueda por tierra y mar. Entre los elementos localizados figuraban una mochila y unos pantalones vaqueros relacionados con las pertenencias del joven, encontrados en las inmediaciones de la costa. Los equipos ampliaron los rastreos desde el litoral hasta zonas urbanas y montañosas de la isla, con la participación de efectivos de seguridad, voluntarios, drones y perros especializados.

Sin embargo, las búsquedas no permitieron esclarecer qué había sucedido ni determinar el paradero de Airam. Sus padres han continuado desde entonces recorriendo los lugares en los que se han comunicado posibles avistamientos, preguntando a los vecinos y buscando refugios, cuevas o construcciones abandonadas en las que pudiera encontrarse.

También han tratado de establecer una vía de comunicación con él mediante pequeños kits de supervivencia que dejan en diferentes puntos de la isla, con agua, comida, fotografías familiares y mensajes. Ahora, el mechón de pelo y el resultado del análisis privado se han convertido en un nuevo motivo para que Mercedes y Fran sigan buscándolo, convencidos de que todavía pueden encontrarlo y llevarlo de vuelta a casa. El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) mantiene activa una alerta en sus canales oficiales.