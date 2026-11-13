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Un petrolero hunde un ferry con más de 129 personas a bordo en el río Misisipi

Un petrolero choca contra un crucero con 129 personas a bordo en el río Mississippi.jpg
Un petrolero hunde un ferry con más de 129 personas a bordo en el río Misisipi. Europa Press
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Un petrolero ha hundido este viernes un ferry de pasajeros con más de 129 personas a bordo en el río Misisipi, a altura del puerto de la ciudad de Nueva Orleans.

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El petrolero 'Atlantic Asphalt' ha embestido contra el ferry 'American Heritage' en torno al mediodía, hora local, por motivos todavía bajo investigación.

Las autoridades portuarias han confirmado a la cadena local WAFB que a bordo del ferry viajaban 129 personas sin contar la tripulación. El gobernador del estado de Luisiana, Jeff Landry, ha sido informado de lo ocurrido y se dirige inmediatamente al lugar.

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La policía portuaria de Nueva Orleans, el Departamento de Bomberos de Nueva Orleans, el Departamento de Policía de Nueva Orleans, la Guardia Costera de los Estados Unidos y personal de emergencias médicas han acudido al lugar del suceso, cuyas causas se encuentran ya bajo investigación, informa la CNN.

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