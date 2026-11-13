Un petrolero hunde un ferry con más de 129 personas a bordo en el río Misisipi

Un petrolero ha hundido este viernes un ferry de pasajeros con más de 129 personas a bordo en el río Misisipi.

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Un petrolero ha hundido este viernes un ferry de pasajeros con más de 129 personas a bordo en el río Misisipi, a altura del puerto de la ciudad de Nueva Orleans.

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El petrolero 'Atlantic Asphalt' ha embestido contra el ferry 'American Heritage' en torno al mediodía, hora local, por motivos todavía bajo investigación.

Las autoridades portuarias han confirmado a la cadena local WAFB que a bordo del ferry viajaban 129 personas sin contar la tripulación. El gobernador del estado de Luisiana, Jeff Landry, ha sido informado de lo ocurrido y se dirige inmediatamente al lugar.

La policía portuaria de Nueva Orleans, el Departamento de Bomberos de Nueva Orleans, el Departamento de Policía de Nueva Orleans, la Guardia Costera de los Estados Unidos y personal de emergencias médicas han acudido al lugar del suceso, cuyas causas se encuentran ya bajo investigación, informa la CNN.