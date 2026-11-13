Covadonga Patricia de Llanos, asesinada en Gijón este jueves, tenía medidas de protección frente a su expareja

El momento en el que la Policía reduce al asesino de su expareja en Gijón minutos después del crimen: lo esposan y tiran al suelo

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Covadonga Patricia de Llanos tenía 30 años, era madre de un hijo y trabajaba por temporadas como auxiliar de enfermería. Nacida en Avilés y con raíces familiares en el concejo asturiano de Santo Adriano, había residido habitualmente en Oviedo y también había vivido en Avilés.

En los últimos tiempos se había trasladado a Gijón, donde atravesaba una situación personal y habitacional complicada, según reconstruyen fuentes locales como 'El Comercio' y 'La Nueva España'. Su historia estaba marcada por las dificultades para encontrar un lugar estable donde vivir y por su paso por distintos recursos de atención a mujeres víctimas de violencia machista. Había sido usuaria de la Casa Malva y de la Red de Acogida del Principado de Asturias, y tenía concedida una orden de alejamiento respecto a su expareja.

Pese a contar con medidas de protección, Covadonga Patricia fue asesinada este jueves 12 de noviembre en unas instalaciones abandonadas del barrio gijonés de Jove, donde recibió al menos ocho puñaladas. El hombre detenido, su presunto agresor, fue sorprendido por los agentes cuando todavía la estaba apuñalando.

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Una vida marcada por las dificultades

Los últimos años de Covadonga, como ella se hacía llamar, estuvieron marcados por la inestabilidad residencial. Había vivido donde podía y en distintas ocasiones había llegado a pernoctar en la calle al no disponer de un techo donde quedarse.

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Una persona de su entorno que llegó a convivir con ella durante un tiempo la recuerda como alguien muy querida, aunque consciente de las dificultades que atravesaba. Además, destaca que tuvo conflictos familiares y que hubo, a su juicio, personas que se aprovecharon de su situación.

En los últimos meses, Covadonga Patricia había encontrado alojamiento en las instalaciones abandonadas del antiguo campo de fútbol del Club Deportivo Puerto, en el barrio de Jove. Solía dormir en los vestuarios del recinto, situado en la calle Francisco Eiriz. Su expareja también habría pernoctado en esas instalaciones, que llevaban abandonadas desde 2017. Allí terminó produciéndose el asesinato.

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Había pasado por recursos de acogida y tenía medidas de protección

La trayectoria de Covadonga Patricia también estuvo vinculada a los recursos destinados a mujeres víctimas de violencia de género. Había pasado anteriormente por las casas de la Red de Acogida del Principado de Asturias, aunque ya no se encontraba bajo la protección de este recurso, y en su última etapa había residido en un centro asistencial para mujeres maltratadas en Gijón, del que ya no formaba parte. Además, era usuaria de la Casa Malva, el centro municipal de atención integral a mujeres víctimas de violencia machista.

La joven tenía concedida una orden de alejamiento respecto a su expareja y estaba registrada en el sistema policial de seguimiento de la violencia de género, con medidas de protección activas. Un dato que cobra especial relevancia tras conocerse que el hombre al que se atribuye el asesinato también había dormido en las mismas instalaciones abandonadas en las que se encontraba la víctima.

A su trayectoria se suma un dato documental anterior. El Boletín Oficial del Principado de Asturias recoge en su edición del 19 de diciembre de 2018 una solicitud de ayuda al alquiler para menores de 35 años a nombre de Covadonga Patricia de Llanos, como ha podido saber la web de 'Informativos Telecinco'. El expediente, identificado con el número 2131/18/O-A, aparece en el anexo de solicitudes no concedidas por agotamiento del crédito presupuestario. Se trata de una coincidencia con su nombre completo, que permite situar ya en 2018 una petición de apoyo público para acceder a una vivienda de alquiler, aunque el documento no detalla dónde residía entonces ni cuál era su situación habitacional concreta.

El vecino que alertó a la Policía vio cómo la golpeaba y la arrastraba al edificio

El asesinato se produjo sobre las 15:40 horas del jueves 12 de noviembre en las antiguas escuelas de Jove, junto al antiguo campo de fútbol del Puerto. Un vecino escuchó unos gritos muy fuertes mientras se encontraba en su vivienda y, al asomarse a la ventana, vio a Covadonga Patricia en el suelo mientras el hombre la golpeaba: "Le vi cómo le estaba pegando en el suelo y cómo la arrastró para dentro del edificio. Ella no paraba de gritar auxilio".

Los vecinos alertaron de inmediato a las autoridades. La víctima sufrió al menos ocho heridas de arma blanca en el cuello y el abdomen, según los primeros informes.

Hasta las instalaciones también se desplazaron efectivos de la Policía Portuaria y de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), que asumió la investigación. El detenido permanece bajo custodia policial.