El anuncio llega tras la revelación de las condiciones de las que goza Peña y que se han saldado con el despido del director del centro

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Un juez ha ordenado este lunes el traslado del expresidente de Paraguay, Santiago Peña, tras las denuncias sobre presuntos privilegios de los que habría estado gozando el exmandatario en la prisión en la que lleva recluido desde el pasado 6 de noviembre. El expresidente fue detenido por el escándalo en torno a la caída de Ueno Bank y lleva recluido en prisión desde el pasado 6 de noviembre.

Según un documento dirigido al Tribunal Supremo Militar, el magistrado Osmar Legal ha ordenado el "inmediato traslado" de Peña a la cárcel militar de Viñas Cue desde el Regimiento Escolta Presidencial (REP). Esta decisión, busca "garantizar el efectivo cumplimiento de la medida cautelar decretada" contra Peña, cuando un juez le impuso prisión preventiva. Asimismo, Legal ha pedido a las autoridades militares que le envíen "un informe detallado de los protocolos y medidas de seguridad que serán implementados durante la permanencia del citado imputado en dicho establecimiento".

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Esta orden se ha llevado a cabo tras hacerse públicas las condiciones en las que habitaba Peña en la prisión, incluida la instalación de un gimnasio con nuevas máquinas y un sistema de climatización dentro del penal, según informa el diario paraguayo 'ABC Color'.

La Fiscalía lo considera líder de una trama criminal

Por otra parte, el actual presidente del país, Pedro Alliana, ha anunciado la destitución del titular del centro en el que hasta el momento permanecía Santiago Peña, el coronel José David Dalub. "He ordenado al ministro de Defensa, Óscar González, el cambio del coronel Dayub del REP, recién ahora", ha señalado el lunes en una rueda de prensa.

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Peña está imputado por asociación criminal, lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. En particular, la Fiscalía lo considera líder de una trama que habría operado desde el Banco Central para beneficiar al Grupo Vázquez, vinculado a Ueno Bank.

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El pasado 3 de noviembre, el Banco Central de Paraguay anunció el cierre de Ueno Bank tras determinar que la entidad bancaria era insolvente, provocando que millones de clientes perdieran sus ahorros y una crisis política que acabó con la destitución de Peña en un juicio político.