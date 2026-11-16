Revolut queda un año bajo administración judicial en Italia por deficiencias en los sistemas para prevenir el blanqueo de capitales

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El Tribunal de Milán, en el norte de Italia, ha decretado este lunes la administración judicial durante un año de la sucursal italiana del banco digital Revolut por las graves deficiencias detectadas en sus sistemas de prevención del blanqueo de capitales. Según la investigación, estos fallos habrían permitido canalizar movimientos sospechosos por un importe de 76,5 millones de euros.

La medida, solicitada por la Dirección Distrital Antimafia (DDA) de la Fiscalía de Milán, ha sido ejecutada por la Guardia de Finanzas, la policía fiscal y de fronteras italiana, según ha informado el Ministerio Público en un comunicado. Las pesquisas apuntan a que las carencias en los controles permitieron utilizar los servicios de la entidad a personas investigadas o condenadas por delitos graves, entre ellos blanqueo de capitales y transferencias fraudulentas, recogen fuentes como 'EFE' o 'Corriere della Sera'.

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Movimientos sospechosos por 76,5 millones de euros

Entre los implicados había personas vinculadas a entornos mafiosos y algunas de las operaciones investigadas estaban relacionadas con delitos contemplados en la normativa antimafia o con la agravante de método mafioso. Revolut es una entidad bancaria lituana autorizada por el Banco Central Europeo (BCE). La Fiscalía considera que las irregularidades no fueron episodios aislados, sino que respondían a un "modelo de gestión estable" que habría facilitado el traslado, la ocultación o el desvío de capitales por valor de 76,5 millones de euros.

Además, el análisis de los flujos financieros permitió detectar que las deficiencias de los sistemas de control facilitaron que los implicados movieran fondos sujetos a medidas cautelares patrimoniales por un importe superior a 4,6 millones de euros, dificultando su localización por parte de las autoridades. Los investigadores sostienen que estas operaciones podrían haberse detectado mediante la aplicación adecuada de los controles antiblanqueo exigidos por la normativa.

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Más de un millón de presuntas infracciones

La investigación tuvo su origen en dos actuaciones anteriores. La primera fue un procedimiento penal por fraude fiscal en el que se detectó el uso de cuentas de la entidad para cometer delitos tributarios. La segunda consistió en una inspección antiblanqueo a un proveedor de servicios de activos virtuales perteneciente al mismo grupo bancario.

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En esta última actuación se detectaron más de un millón de presuntas infracciones relacionadas con las obligaciones de diligencia debida, identificación de clientes y conservación de datos e información. También se constataron incumplimientos sistemáticos en la comunicación de operaciones sospechosas a las autoridades.

La intervención no afectará a los clientes

La Fiscalía ha destacado que los sistemas automatizados de una entidad bancaria digital con actividad internacional deben ser capaces de recopilar información relevante, generar alertas fiables, permitir comprobaciones reforzadas y detectar patrones de operaciones anómalos. El tribunal ha precisado que los administradores judiciales se limitarán a supervisar y corregir las áreas de control en las que se han detectado las deficiencias.

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La medida no afectará a la operativa habitual de los clientes de Revolut. Por su parte, la entidad ha asegurado que toma nota de la decisión judicial y que "colaborará plenamente" con las autoridades italianas, según ha declarado un portavoz a medios de comunicación del país.