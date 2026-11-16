El gobierno de Andy Burnham le restó importancia a las fotos publicadas en un periódico dominical en la que aparecía uno de sus asesores usando la IA

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La IA se cuela en los discursos de los políticos. Al menos es lo que revelan las imágenes publicadas por un tabloide británico en la que muestran a uno de los asesores del primer ministro, Andy Burnham, usando una herramienta de inteligencia artificial para preparar un discurso y hacerlo "más emotivo".

El periódico 'Mail on Sunday' publicó la foto del asistente del primer ministro, Andy Burnham, mientras utilizaba ChatGPT para retocar un discurso del dirigente laborista, mientras viajaba en un tren y disfrutaba de una copa de espumante en la mano .

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Las imágenes fueron realizadas el pasado viernes por un pasajero que viajaba en el mismo vagón, poco antes de que el primer ministro pronunciara un discurso en la convención del Partido Laborista de Gales en Cardiff, según ha explicado el medio.

Después de que fueran publicadas las imágenes, un portavoz de Downing Street ha aclarado, este domingo, que "el primer ministro escribe la mayor parte de sus discursos" y que el asistente estaba buscando observaciones sobre "un borrador de discurso que ya estaba redactado", según declaraciones a la agencia de noticias británica Press Association.

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El medio señaló que el asistente de Burnham utilizó la aplicación de inteligencia artificial para preguntarle cómo hacer que el discurso fuera más "emotivo". La agencia de noticias, sin embargo, ha aclarado que las sugerencias de ChatGPT no se incluyeron en el discurso final.