Cataluña da el primer paso para limitar la IA y las pantallas entre niños y adolescentes

El objetivo es que Cataluña sea la primera comunidad autónoma que disponga de un modelo propio de bienestar digital de la infancia y la adolescencia.

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El Govern catalán ha dado este martes el primer paso para limitar el uso de la inteligencia artificial (IA) y las pantallas entre los niños con la aprobación de la memoria preliminar del anteproyecto de ley de bienestar digital y protección de la infancia y la adolescencia en entornos digitales.

El acuerdo refrendado por el ejecutivo catalán abre así el camino para dotar a Cataluña de un marco normativo integral, estable y coordinado en este ámbito para promover el uso "seguro, saludable y responsable" del entorno digital, según ha informado la Generalitat en un comunicado. El proceso incluirá una consulta pública, entre otros mecanismos de participación, para recoger las aportaciones de la ciudadanía.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunció el pasado septiembre que el Govern preparaba un paquete de más de 60 medidas para frenar el uso excesivo de las pantallas entre niños y adolescentes, como prohibir la IA en la escuela hasta los 14 años. El objetivo de Illa es que Cataluña sea la primera comunidad autónoma que disponga de un modelo propio de bienestar digital de la infancia y la adolescencia.