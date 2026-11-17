La red altamente clasificada que utiliza la Agencia de Seguridad Nacional para sus comunicaciones internas está fuera de servicio

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La red de comunicaciones interna de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), que contiene información altamente clasificada, sufrió una caída este martes, según informó el medio CNN.

De acuerdo a seis fuentes consultadas por el medio, no existen hasta el momento evidencias de "un ciberataque" contra la red ‘NSA Net’ que permite a los empleados intercambiar información sensible.

El incidente se produce después de un fallo en el sistema aéreo de Estados Unidos el pasado viernes y de que varios usuarios denunciaran este lunes problemas para acceder a los servicios de algunos de los principales bancos del país.

Un funcionario estadounidense afirmó al mismo medio que una interrupción en la red de la NSA no afectaría a la capacidad de la agencia para comunicar información de inteligencia urgente al presidente Donald Trump mientras viajaba por Asia a bordo del Air Force One.

Otras caídas recientes

Ambas fuentes describieron múltiples sistemas de redundancia y redes de respaldo que el Gobierno podría utilizar para comunicarse de forma segura con el presidente, quien actualmente se encuentra en Filipinas y que este miércoles viajará a China para conversar con el líder Xi Jinping y el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

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La interrupción del servicio en la agencia de inteligencia más poderosa de Estados Unidos se produce tras varios fallos técnicos importantes que han afectado a aerolíneas y otras empresas en todo el país.

Esta caída se duma a la suspensión de todos los vuelos a nivel nacional tras un fallo en el sistema, lo que causó retrasos o cancelaciones en miles de vuelos. La Administración federal de Aviación localizó el problema en un único enrutador en Arkansas. Además de la interrupción masiva del servicio la semana pasada que afectó a los productos de Microsoft que dejó a miles de personas sin acceso al correo electrónica de Outlook ni a las reuniones de Teams.