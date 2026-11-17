Celia Molina 17 NOV 2026 - 13:07h.

El pasado 29 de septiembre, la hija mediana de Chad Lowe se quitó la vida, según informó la oficina forense de Los Ángeles

Revelan la causa de la muerte de Fiona, la hija de 13 años del actor Chad Lowe: los datos de la oficina forense de Los Ángeles

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A final del mes de septiembre, el actor Chad Lowe, conocido por sus papeles en 'Urgencias', 'Melrose Place' o '24' y por ser el hermano de Rob Lowe, envió un comunicado a la revista People para informar sobre la muerte de una de sus tres hijas, Fiona Helper Lowe. Fiona era la hija mediana fruto de su matrimonio con la productora Kim Painter, con quien Chad también tuvo a Mabel, de 17 años y a Nixie, de 10. Fiona se suicidó tras cumplir los 13.

"Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestra querida Fiona. Era una joven cariñosa, inteligente, creativa y a la que le encantaba bailar. Sus hermanas la adoraban y sus padres la querían profundamente. De hecho, era la luz de nuestras vidas", dijo la familia en el comunicado, en el que también añadieron la recomendación de buscar ayuda psicológica a aquellos que tuvieran ideación suicida.

"Honramos y celebramos a nuestra querida Fiona"

Días más tarde, el informe de la autopsia preliminar de Fiona, elaborado por una oficina forense de Los Ángeles, reveló que la hija de 13 años de Lowe falleció en torno a la 1:14 de la madrugada del martes 29 de septiembre. La causa de la muerte se determinó como suicidio el jueves 1 de octubre, según la oficina del forense.

Desde entonces, el actor, que solía publicar en redes, como padre orgulloso, numerosas fotografías junto a sus hijas, se ha sumido en un profundo silencio, que solo rompe en días importantes como el aniversario de la boda con su esposa o, en este caso, el que hubiera sido el 14º cumpleaños de Fiona.

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El mensaje de su hermana: "Te echo de menos"

"Con corazones rotos, honramos y celebramos a nuestra querida Fiona en lo que habría sido su cumpleaños número 14. La extrañamos más de lo que las palabras podrían expresar. Nuestro amor es eterno. Gracias a todos por su amor, apoyo y oraciones", ha escrito en su última publicación, acompañada de una fotografía de la adolescente en la que ejecuta un perfecto movimiento de baile.

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En sus stories de Instagram, también ha publicado una imagen de una playa en la que el nombre de Fiona aparece escrito en la arena, bajo la frase: "Te amo por siempre". Su hermana mayor, Mabel Lowe, hizo lo propio para felicitar a Fiona en una fecha tan especial, publicando una foto de su infancia y confesando lo mucho que la echa de menos. Ambas estaban vestidas con gorros y pañuelos vaqueros en un idílico jardín.

El año pasado, Chad compartió una publicación en Instagram para celebrar que Fiona entraba en la adolescencia: "¡Celebrando que hoy Fiona se convierte oficialmente en adolescente!", escribió junto a una foto de su hija en 2025. "¡Sigue bailando por la vida, FiBear! Te quiero muchísimo", añadió su orgulloso padre, poco antes de que toda la familia perdiera su casa en el gran incendio de Palisades.