La región de Toyama en Japón ha registrado temperaturas de 12 grados bajo cero en los últimos días

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Un muro de nieve bloqueó el acceso a una cabaña en un pueblo de Japón. Con el comienzo del frío, algunas regiones de Japón ya han experimentado las primeras nevadas de esta temporada de invierno y en un pueblo de la prefectura de Toyama, al noroeste de Tokio, la nieve ha dejado una curiosa situación.

En una cabaña del pueblo de Tateyama varios operarios tuvieron que cavar para crear un acceso después de que el alojamiento turístico quedase sepultado bajo varios metros de nieve dejando a los huéspedes y trabajadores atrapados en el hotel. El pueblo está ubicado en la prefectura de Toyama, Japón, en un paraje montañoso con picos de 3.000 metros de altura que en las últimas semanas ha registrado temperaturas de hasta 12 grados bajo cero.