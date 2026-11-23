Los bomberos evacuaron el edificio ante la rápida propagación de las llamas que se desencadenaron este domingo por la noche en un hospital de Lichtenberg

Salta desde la ventana de un piso en llamas en Berlín: la escalera de los bomberos no llegaba más arriba

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Un total de 15 personas han resultado heridas, una en estado crítico y otra grave, en un incendio que se ha desencadenado este domingo por la noche en un hospital de Lichtenberg, en Berlín, según ha informado el Cuerpo de Bomberos de la capital alemana. Un paciente habría prendido fuego a su cama en una habitación en la primera planta del edificio, provocando el siniestro, según ha informado un portavoz de la Policía.

Asimismo, ha señalado que entre los afectados por inhalación de humo figuran un trabajador sanitario y el propio sospechoso, quienes han recibido atención en el hospital. El primero ha recibido ya el alta, mientras que el citado paciente continúa hospitalizado, sin más detalles sobre su estado.

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El siniestro se desencadenó cuando el sistema automático de detección de incendios alertó de un fuego en una habitación de pacientes ubicada en la primera planta de uno de los pabellones del centro hospitalario. Ante el desconocimiento inicial del número de afectados, los servicios de emergencia activaron el protocolo por incidente de múltiples víctimas y desplegaron un dispositivo integrado por 83 efectivos.

Asimismo, ha señalado que entre los afectados por inhalación de humo figuran un trabajador sanitario y el propio sospechoso, quienes han recibido atención en el hospital. El primero ha recibido ya el alta, mientras que el citado paciente continúa hospitalizado, sin más detalles sobre su estado.

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Un paciente habría prendido fuego a su cama

Los bomberos lograron controlar las llamas mediante un ataque interior, pero la rápida propagación del humo hacia otras dependencias del complejo obligó a evacuar el edificio y a poner a salvo a numerosas personas, que fueron evaluadas y atendidas en el lugar por los equipos sanitarios.

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De los 15 afectados, dos presentaban lesiones de mayor gravedad, una de ellas con riesgo para su vida. Ambas fueron trasladadas a otros centros hospitalarios bajo supervisión médica, mientras que los trece heridos leves recibieron asistencia en el mismo recinto sin requerir traslado.

Una vez extinguidas las llamas y ventiladas las instalaciones, los bomberos cedieron el control del inmueble a la Policía, que ha abierto una investigación para esclarecer el origen del fuego, aunque las investigaciones preliminares apuntan a que un paciente habría prendido fuego a su cama en una habitación en la primera planta del edificio, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA que cita fuentes policiales.