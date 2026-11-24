Permanece retenido en un centro de inmigración de Georgia, EEUU

Un estudiante español de 22 años, detenido por el ICE en los Estados Unidos por un problema con su permiso estudiantil

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GeorgiaEl estudiante español de 22 años que lleva 11 días retenido por los agentes del ICE, –el controvertido Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos–, en un centro para inmigrantes de Georgia, fue detenido cuando se encontraba ayudando a un amigo a hacer una mudanza. Desde entonces, permanece a la espera de ser deportado en condiciones muy precarias, según denuncia su familia.

El joven tiene visado de estudios vigente hasta 2029, pero su universidad había cancelado, sin comunicárselo, el documento que le acredita como estudiante internacional porque llevaba meses cursando sus clases de manera telemática.

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La detención del estudiante español por el ICE en Estados Unidos

Concretamente, el veinteañero fue detenido en Florida por los agentes del ICE y, desde entonces, permanece a la espera de su deportación en el citado centro de inmigración estadounidense. Allí lleva ya una semana y cuatro días, pese a tener el visado vigente hasta 2029 y desconocer que la universidad había cancelado el documento que le acreditaba como estudiante internacional.

Regina Pitarch, letrada que representa a este estudiante de la Universidad de Misuri, el inmigrante catalán, de 22 años de edad, firmó un documento que le presentaron como una "deportación voluntaria", sin contar con asistencia legal.

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"Le prometieron que en una semana iba a ser deportado y ya lleva diez días allí", ha explicado, en ese sentido, la abogada.

Oriundo de Barcelona, prefiere no revelar su identidad, si bien su caso ha saltado ya más allá de las fronteras estadounidenses. El joven fue detenido concretamente el viernes 13 de noviembre en Suwannee, en el norte del estado de Florida, por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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"Estaba ayudando a hacer una mudanza y, por razones que desconocemos, fue detenido y puesto en una prisión inmediatamente", ha apostillado la abogada