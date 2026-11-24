El ministro de Defensa turco no ha dado a conocer el número de implicados en el accidente

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El Ministerio de Defensa de Turquía ha anunciado este martes que un helicóptero militar de su ejército que se encontraba realizando labores de entrenamiento se ha estrellado en el noroeste del país a unos 300 kilómetros de Estambul. Por el momento, el Ministerio no ha aportado más información sobre el número de ocupantes o víctimas implicadas en el siniestro.

Se trata de un helicóptero del modelo AS532, un helicóptero polivalente bimotor de tamaño medio con capacidad para más de una veintena de tripulantes. Según informó el Ministerio, el aparato se estrelló al poco de despegar de una base en Eskisehir.

Por otra parte, una vez se ha conocido el suceso, los bomberos han acudido al lugar del siniestro en busca de supervivientes mientras los investigadores militares han comenzado con las pesquisas.