El joven lleva una semana recluido en un centro de detención del ICE en Georgia

El español detenido por el ICE en EEUU fue arrestado cuando ayudaba a un amigo a hacer una mudanza y espera a ser deportado en condiciones muy precarias

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El Govern de Cataluña está realizando gestiones en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y el consulado general de España en Miami para la puesta en libertad y repatriación de un joven catalán de 22 años detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

Según declaró además el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, en una entrevista en 'SER Catalunya', la prioridad del Govern es sacar al joven de un centro de retención ante una situación que ha calificado de "completamente indigna" y que no se tendría que haber creado nunca.

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El conseller ha señalado que el Govern mantiene contacto con instituciones y personas implicadas para contribuir a resolver el caso, "intentar conseguir la liberación" del joven lo antes posible y lograr su repatriación para que pueda volver a casa.

Asimismo, ha indicado que el consulado general en Miami, al ser el más cercano al lugar donde está retenido, está "muy activado" en este asunto, y ha expresado su confianza en que estas gestiones ayuden a acortar al máximo su estancia en el centro de retención para inmigrantes.

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Según ha explicado en declaraciones a 'Rac 1' la abogada del estudiante, Regina Pitarch, el joven (que cursa Administración de Empresas en EE.UU.) fue detenido el pasado viernes 13 de noviembre mientras ayudaba a un amigo en una mudanza a pesar de contar con su visado vigente hasta 2029.

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Anulación del permiso de residencia

La letrada ha detallado que la retención está vinculada a que la universidad le anuló el permiso de residencia sin previo aviso porque sus clases eran en línea, y ha señalado que los agentes del ICE tampoco se pusieron en contacto con el centro educativo para verificar el visado tras arrestarlo.

Tras pasar por un centro penitenciario del condado de Suwannee, en Florida, donde le ofrecieron firmar documentos para una supuesta extradición voluntaria, el joven lleva una semana recluido en un centro de detención del ICE en Georgia.