La imagen manipulada recrea la fotografía del atentado que sufrió el republicano en 2024,

Trump afirma que convenció a la dirección de Nvidia para restituir a Jensen Huang

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Podría ser un meme anónimo de los que circula en redes, pero viene de la cuenta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump la restitución de Jensen Huang a los mandos de Nvidia, tras ser cesado por sus líos de faldas, entre sus empleadas, pero también con una supuesta espía china. La imagen manipulada recrea la fotografía del atentado que sufrió el republicano en 2024, pero en lugar de la cara de Tump está la de Huang que en el puño en alto sostiene un sujetador rojo.

Trump, que tiene inversiones millonarias en acciones de Nvidia, no ha ocultado que él y otros miembros de su administración desempeñaron un papel clave para lograr el regreso de Jensen Huang como director ejecutivo de la compañía.

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El meme ha sido el colofón o la celebración a la manera del mandatario que parece presumir de una victoria con la prenda íntima como bandera.

El sujetador en la mano de Jensen Huang como bandera

El sujetador en la mano de Huang alude como una referencia a las infidelidades que el propio empresario tecnológico admitió haber cometido, entre ellas una relación sentimental con una mujer que los servicios secretos estadounidenses sospechan que espiaba para China.

El consejo de administración de Nvidia, que apenas una semana antes había confirmado la destitución de Jensen Huang como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva, este lunes sorpresivamente y tras la presión de la Casa Blanca, lo ha devuelto todos sus cargos “con efecto inmediato”.

El incidente ha provocado las críticas en los demócratas, pero también ha habido voces de alarma entre miembros del partido republicano y en el sector empresarial por la intromisión que supone que el presidente de un país intervenga en estas cuestiones.