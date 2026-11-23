"Sería lo mejor para la compañía y también para Estados Unidos", ha manifestado Trump a través de sus redes sociales.

Colette Kres, la nueva consejera delegada de Nvidia: sus dos hijos la convencieron para fichar por la compañía en 2013

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho una petición este lunes al consejo de administración de Nvidia para que vuelva a contratar a su ex consejero delegado, Jensen Huang, tras su reciente dimisión a raíz del escándalo por sus relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una mujer vigilada por los servicios de inteligencia estadounidenses por sus presuntos vínculos con Pekín.

"Espero que el consejo de administración de Nvidia vuelva a contratar a Jensen Huang. Sería lo mejor para la compañía y también para Estados Unidos", ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca en un breve mensaje difundido a través de sus redes sociales.

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El mandatario estadounidense ya había defendido la pasada semana otorgar una "segunda oportunidad" al exdirectivo, a quien calificó como una de las "mentes más brillantes del mundo" y cuya salida consideró una "tragedia", llegando a asegurar que incluso abordó la figura de Huang durante una conversación con el presidente de China, Xi Jinping.

Mantenía múltiples relaciones extramatrimoniales hasta con empleadas

La dimisión de Huang, sustituido de forma interina al frente de la tecnológica por la directora financiera, Colette Kress, se produjo tras salir a la luz al menos tres relaciones extramatrimoniales: dos con empleadas de la propia empresa y una tercera con Alice Huang, quien se encontraba bajo vigilancia de la inteligencia estadounidense por supuestos lazos con el Gobierno chino.

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Este caso ha desencadenado diversas investigaciones estatales y parlamentarias en Estados Unidos. El fiscal general de California, Rob Bonta, emitió el pasado jueves una citación de investigación contra Nvidia para esclarecer si las actuaciones de la compañía o de su antiguo máximo ejecutivo derivaron en la transferencia de chips avanzados o información confidencial a China, así como si la empresa engañó a los inversores sobre estos riesgos.

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En paralelo, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes desclasificó la semana pasada documentos de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio que revelan la autorización de exportaciones de cerca de 880.000 chips de inteligencia artificial a empresas chinas vinculadas al ámbito militar, entre ellas Alibaba, Tencent, Baidu y BYD.

Por este motivo, está previsto que Jensen Huang comparezca de forma voluntaria ante tres comités de la Cámara Baja estadounidense el próximo 1 de diciembre, un día antes de que lo haga el asesor jurídico de Nvidia, Tim Teter.